jednostavan način
Profesionalni kuhari luk pirjaji samo ovako: Gotov je brže, mekši i bez jakog mirisa u kuhinji
Znate li kako pravilno pirjati luk da bude mekan, zlatne boje i ukusan? Iskusni kuhari imaju jednostavan odgovor: u luk dodaju malo šećera i sode bikarbone.
Luk tako brže omekša, ljepše porumeni i dobije onaj fini, slatkasti okus. A kada ga pravilno pripremite, poslije ne morate satima provjetravati cijeli stan zbog mirisa prženog luka, piše Krstarica.
Pirjani luk osnova je bezbrojnih jela, od gulaša i paprikaša do umaka i juha, pa vrijedi znati kako iz njega izvući najbolji okus.
Ovo dodajte čim stavite luk na štednjak
Kada zagrijete malo ulja ili masti i dodate nasjeckani luk, ubacite malo šećera i mali prstohvat sode bikarbone. Soda bikarbona pomaže luku da brže omekša, dok šećer naglašava njegovu prirodnu slatkoću i daje mu lijepu zlatnu boju.
Ipak, sa sodom bikarbonom nemojte pretjerivati. Dovoljan je mali prstohvat jer veća količina može promijeniti okus. Luk ostaje mekan i sočan, a kada ga dodate u umak, gulaš ili juhu, mnogo se bolje povezuje s ostalim sastojcima.
Zašto pirjani luk ponekad ostane tvrd i gorak?
Najčešći je krivac previsoka temperatura. Na prejakoj vatri luk izvana brzo potamni, dok iznutra još ne stigne omekšati. Ako ga tako nastavite pripremati, lako može zagorjeti i poprimiti gorak okus.
Zato štednjak ne mora biti uključen na najjaču temperaturu. Na umjerenoj vatri luk polako omekšava i oslobađa svoj okus. Kada se počne lijepiti za dno posude, dodajte žlicu vode i promiješajte. Tako ćete spriječiti zagorijevanje, a luk će se nastaviti ravnomjerno pirjati.
Ovako pirjani luk može zamijeniti dio zaprške
Kada dovoljno omekša, luk postaje gotovo kremast i lijepo zgušnjava jelo. Zato u neke umake, juhe i gulaše ne morate dodavati mnogo brašna. Dobro pirjani luk sam daje gustoću i punoću jelu, a pritom donosi i mnogo bogatiji okus.
Najvažnije je da ga ne maknete sa štednjaka čim poprimi boju. Ako želite da bude zaista mekan, ostavite ga da se pirja još malo dulje.
Koraci kojima kuhari pravilno pirjaju luk
Za dobar pirjani luk dovoljno je nekoliko jednostavnih koraka:
- Zagrijte malo ulja ili masti u loncu ili dubljoj tavi.
- Dodajte sitno nasjeckani luk.
- Ubacite malo šećera i mali prstohvat sode bikarbone.
- Pirjajte na umjerenoj vatri i povremeno promiješajte.
- Kada se luk počne lijepiti za dno, dodajte malo vode.
- Kada potpuno omekša i poprimi zlatnu boju, spreman je za daljnju pripremu jela.
Nemojte ga neprestano miješati, ali nemojte ni napuštati kuhinju dok se pirja. Povremeno provjerite kako napreduje i po potrebi smanjite temperaturu.
Prejaka vatra može upropastiti i najbolje pripremljen luk
Čak i kada ste dodali sodu bikarbonu i šećer, previsoka temperatura može sve pokvariti. Luk tada brzo zagorijeva, na njemu se pojavljuju tamne mrlje i poprima neugodan, gorak okus. Osim toga, miris prženog luka mnogo se intenzivnije širi stanom.
Ako želite mekan, zlatan i sladak luk, pirjajte ga na umjerenoj vatri i pustite da se polako priprema. Sada znate kako pravilno pirjati luk da bude mekan, zlatne boje i pun okusa. Malo sode bikarbone, malo šećera i umjerena temperatura sasvim su dovoljni da običan luk dobije mnogo bolji okus.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare