Zato štednjak ne mora biti uključen na najjaču temperaturu. Na umjerenoj vatri luk polako omekšava i oslobađa svoj okus. Kada se počne lijepiti za dno posude, dodajte žlicu vode i promiješajte. Tako ćete spriječiti zagorijevanje, a luk će se nastaviti ravnomjerno pirjati.