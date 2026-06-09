Naše bake su pirjano meso kuhale tako da se topi u ustima: Pripazite, jedna pogreška može sve pokvariti

Prije nego što dodate tekućinu, meso kratko zapecite na vrućem ulju sa svih strana. Kada dobije lijepu zlatnosmeđu koricu, podlijte ga temeljcem ili vodom, smanjite temperaturu i pustite da lagano krčka od sat i pol do dva sata. Upravo je sporo kuhanje ključ savršene teksture. Ako tijekom kuhanja morate dodavati tekućinu, uvijek koristite topao ili vruć temeljac odnosno vodu. Hladna tekućina snižava temperaturu u posudi i može negativno utjecati na proces omekšavanja mesa.