Zašto vam se riža lijepi tijekom kuhanja? Možda preskačete jedan važan korak

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Riža je jedan od najpopularnijih priloga, no njezina priprema nije uvijek jednostavna. Često se događa da se zrna tijekom kuhanja slijepe, postanu previše mekana ili se zalijepe za dno posude. Ipak, postoji jednostavan kuhinjski trik koji bi mogao pomoći, a potreban vam je samo sastojak koji gotovo svi imaju kod kuće.

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Glavni razlog zbog kojeg se riža lijepi jest škrob koji se tijekom kuhanja oslobađa u vodu. Neke vrste riže, osobito one okruglog zrna, prirodno su ljepljivije. Ako želite rastresitu rižu s odvojenim zrnima, bolji izbor je riža dugog zrna, poput basmatija, piše Metropolitan.si.

Nekoliko kapi limunova soka

Jedan od trikova koji se koristi pri pripremi riže jest dodavanje nekoliko kapi limunova soka u vodu za kuhanje. Kiselina iz limuna može utjecati na svojstva škroba i tako promijeniti teksturu riže.

Ipak, to ne znači da će limunov sok sigurno spriječiti lijepljenje. Važno je ne pretjerati s količinom jer bi riža mogla poprimiti kiselkast okus.

Važni su voda i temperatura

Za savršeno kuhanu rižu ključno je pravilno odmjeriti vodu. Za mnoge vrste bijele riže koristi se omjer jedne šalice riže i dviju šalica vode, no neke vrste, poput basmatija, zahtijevaju manje vode. Zato je najbolje slijediti upute na pakiranju.

Prije kuhanja rižu je dobro nekoliko puta isprati hladnom vodom kako bi se uklonio višak škroba s površine zrna. Iznimka je riža za rižoto, koju uglavnom ne treba ispirati jer škrob pridonosi kremastoj teksturi jela.

Kada voda zavrije, smanjite temperaturu i pustite da se riža polako kuha. Izbjegavajte često miješanje jer ono može potaknuti dodatno oslobađanje škroba. Korisno je i upotrebljavati posudu s debljim dnom, koja ravnomjernije raspoređuje toplinu.

Ne preskačite posljednji korak

Nakon kuhanja rižu nemojte odmah poslužiti. Maknite posudu s vatre i ostavite je poklopljenu još pet do deset minuta. Tako će se preostala vlaga ravnomjerno rasporediti, a zrna će postati čvršća.

Na kraju rižu nježno rastresite vilicom. Upravo kombinacija pravilne količine vode, niske temperature i malo strpljenja može napraviti najveću razliku, dok nekoliko kapi limunova soka može poslužiti kao dodatni trik.