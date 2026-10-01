Listopad donosi nastavak babljeg ljeta, evo kad će jesen pokazati kišovitu stranu

Pretežno je vedro diljem Hrvatske, magla tek mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez. Maglovite prilike nisu ništa neobično u ovo doba godine kad smo pod utjecajem anticiklone. U nastavku četvrtka prevladavat će sunčano. Vjetar je slab do umjeren istočnjak i jugoistočnjak, u unutrašnjosti, dok na moru puše slaba do umjerena bura, kasnije će prolazno zapuhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Bit će toplo i vrlo toplo, do 28 stupnjeva.