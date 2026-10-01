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VREMENSKA PROGNOZA

Listopad donosi nastavak babljeg ljeta, evo kad će jesen pokazati kišovitu stranu

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Tea Blažević
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01. lis. 2026. 07:15
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Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinnje Tee Blažević

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Pretežno je vedro diljem Hrvatske, magla tek mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez. Maglovite prilike nisu ništa neobično u ovo doba godine kad smo pod utjecajem anticiklone. U nastavku četvrtka prevladavat će sunčano. Vjetar je slab do umjeren istočnjak i jugoistočnjak, u unutrašnjosti, dok na moru puše slaba do umjerena bura, kasnije će prolazno zapuhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Bit će toplo i vrlo toplo, do 28 stupnjeva.

Petak donosi nastavak stabilnog, i toplog vremena. 

Bablje ljeto će se nastaviti i za vikend. Jutra na kopnu i dalje svježa, lokalno s maglom, no danju ugodno. 

Novi tjedan također će početi stabilno, no sredinom tjedna već nestabilnije, što bi moglo biti početak duljeg razdoblja s češćom kišom.

Listopad će, dakle, u svom prvom dijelu biti u znaku babljeg ljeta, no od sredine drugog listopadskog tjedna treba se pripremiti na drugu stranu jeseni. 

Teme
vremenska prognoza

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