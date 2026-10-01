Tomašević pozvao ljude da se suzdrže od napada na radnike ZET-a. Sindikalist ih sad pozvao da se suzdrže od napada na njega

"Prvostupanjska presuda pokazala je da nismo vezani uz socijalni mir. Svrha je da se postigne kolektivni ugovor. Cijeli poslovni odnos koji se godinama gradi je narušen, mostovi su srušeni. Bit će jako teško normalni dijalog ponovno izgraditi", rekao je i dodao da će sindikati uložiti žalbu Vrhovnon sudu.