"NE MOGU VJEROVATI..."
Tomašević pozvao ljude da se suzdrže od napada na radnike ZET-a. Sindikalist ih sad pozvao da se suzdrže od napada na njega
Predstavnici sindikata dali su u četvrtak na Remizi izjavu za medije, dan nakon što je Županijski sud u Zagrebu donio presudu o nelegalnosti štrajka.
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Dražen Jović, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske kazao je da voze sve linije ZET-a i podsjetio da danas u 17 sati počinje arbitraža vezano za nužne poslove.
"Mi ćemo imati svoje predstavnike, postavit ćemo svoje stvari", rekao je i dodao da cijela stvar može trajati i 40 dana. Kaže da je zadnja arbitraža bila prije 11 godina.
"Prvostupanjska presuda pokazala je da nismo vezani uz socijalni mir. Svrha je da se postigne kolektivni ugovor. Cijeli poslovni odnos koji se godinama gradi je narušen, mostovi su srušeni. Bit će jako teško normalni dijalog ponovno izgraditi", rekao je i dodao da će sindikati uložiti žalbu Vrhovnon sudu.
Kaže da je prvostupanjska presuda pokazala da od ožujka nemaju kolektivni ugovor i da nisu vezani uz socijalni mir.
Istaknuo je da će se dogovoriti nužni poslovi i krenuti s daljnjim kolektivnim pregovorima, ali i dodao da se to moglo napraviti i prije šest mjeseci.
Predsjednik Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb Goran Vučemilović izjavio je da ga je ražalostilo što je gradonačelnik Tomislav Tomašević građanima rekao da se suzdrže od napada na radnike ZET-a.
"Ne mogu vjerovati da se tako moralo reći", rekao je i pozvao građane da se suzdrže od napada na gradonačelnika.
"Trebamo dati vremena da dobro razmisli o svemu, da ne može na sve gledati uskogrudno i da mora naći načina da se dogovorimo oko bitnih stvari", poručio je.
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