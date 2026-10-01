PREKINUT ŠTRAJK
Šef ZET-ovog sindikata o darovanom buketu vozačici Kristini: Meni je to bilo malo čudno. Neću reći da je orkestrirano, ali...
Šef Sindikata ZET-a Goran Vučemilović rekao je jutros za Radio Sljeme da mu je najveće zadovoljstvo to što su se svi tramvaji i autobusi vratili u promet prema voznom redu te da građani ponovno mogu normalno koristiti javni prijevoz.
"Jedina satisfakcija i zadovoljstvo je kod mene sada trenutno jer su svi tramvaji i autobusi konačno u prometu, po voznom redu, i građani Zagreba konačno mogu odahnuti", rekao je.
"Tražili smo, molili smo"
Govoreći o prethodna tri dana, Vučemilović je rekao da je cijelo razdoblje bilo vrlo teško te da smatra kako se štrajk mogao završiti i ranije da je bilo više razumijevanja i angažmana gradonačelnika.
"Tražili smo, molili smo, pokušavali smo i vjerujem da je to sve moglo biti prekinuto puno prije da je bilo više razumijevanja i više volje kod našeg gradonačelnika da se uključi u ove pregovore, jer mi stvarno u jednom trenutku nismo znali s kim pregovaramo", rekao je.
Dodao je da je tijekom štrajka bilo vrlo malo izravne komunikacije s gradskom vlasti.
"Razgovarali smo, ali preko novinara. U jednom trenutku nije bilo kontakta oči u oči da vidimo kako će se problem riješiti", rekao je, prenosi Index.
Pohvalio je pritom predsjednika Uprave ZET-a Marka Bogdanovića, kazavši da je prema radnicima i sindikatima bio korektan.
Prema Vučemilovićevim riječima, jedan od prvih konkretnijih kontakata između sindikata, uprave i gradonačelnika dogodio se kada je tijekom štrajka puštena autobusna linija 228 prema KBC-u Zagreb na Rebru.
Žalit će se Vrhovnom sudu
Vučemilović je potvrdio da će sindikat podnijeti žalbu na prvostupanjsku presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
"Uzet ćemo malu pauzu, pričekat ćemo žalbeni postupak. Sutra ćemo uputiti žalbu Vrhovnom sudu", rekao je.
Dodao je da danas u 17 sati počinje arbitražni postupak u kojem bi se trebali definirati nužni poslovi tijekom eventualnog budućeg štrajka.
"To je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti nužne poslove koji su bili kamen spoticanja u zakonitosti ovog štrajka", rekao je.
Nakon odluke Vrhovnog suda, kaže, sindikat će odlučiti o daljnjim potezima prema poslodavcu.
"Pripremili smo kontraponudu"
Vučemilović je rekao da sindikat neće prihvatiti opseg nužnih poslova kakav traži gradonačelnik, ali da su pripremili vlastiti prijedlog.
"Pripremili smo kontraponudu, malo smo to analizirali i dali svoje prijedloge. To ćemo danas prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći", rekao je.
Upozorio je da bi se arbitraža mogla zakomplicirati ako nijedna strana ne bude spremna na popuštanje.
"Ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće je da i to zapne", rekao je.
"Nitko nije vozačima branio da voze"
Vučemilović se osvrnuo i na vozače koji su tijekom štrajka odlučili raditi. Naglasio je da im nitko nije branio izlazak na linije.
"Nitko nije vozačima branio da voze. Tko je god htio izaći van, mogao je", rekao je.
No, izrazio je sumnju u događaje koji su uslijedili nakon izlaska pojedinih vozila na ulicu. Kao primjer naveo je vozačicu kojoj je na jednoj stanici uručen buket cvijeća.
"Vama nije čudno da u šest sati ujutro netko vas dočeka s buketom cvijeća na stanici, tipa Frankopanska? Meni je to bilo malo čudno", rekao je.
Naglasio je da ne tvrdi da je išta bilo organizirano, ali je kazao da mu je cijela situacija pobudila sumnju.
"Neću reći da je to orkestrirano, ali s obzirom na to da se nama spočitavaju veze s HDZ-om i kojekakvim strankama, ja bih sad pitao imate li i vi dozu sumnje da je možda i ovo bilo orkestrirano s nečije strane", rekao je.
Odbacuje političku povezanost sindikata
Vučemilović je odbacio tvrdnje o političkoj povezanosti sindikata.
"Otklanjam takvu špekulaciju. Bili smo secirani od pojedinih medija i nigdje nam nisu pronašli nikakvu povezanost s političkim strankama, pogotovo nama u Zagrebačkom električnom tramvaju", rekao je.
"Nije bilo lako vratiti ljude u promet"
Govoreći o trenutku kada je nakon sudske odluke trebalo prekinuti štrajk, rekao je da nije bilo jednostavno vratiti radnike na posao.
"Nije bilo lako dovesti ljude ponovno u fazu da moraju ići u promet. Bilo je puno pitanja, morali smo puno objašnjavati po pogonima, na Remizi, u Dubravi i Podsusedu", rekao je.
Dodao je da je tijekom štrajka, prema njegovim riječima, podrška radnika bila gotovo potpuna.
"To zajedništvo i komunikacija koju smo dobili u svemu ovome nešto su najbitnije što možemo izvući. Da vam sto posto ljudi podržava i da je sto posto ljudi u štrajku, to je nešto što me ispunjava i za ubuduće", rekao je.
Radnicima je poručio da ostanu mirni i korektni u prometu te da ne reagiraju na moguće provokacije.
Moguć je novi štrajk
Vučemilović je na kraju rekao da sindikat nakon arbitraže i odluke Vrhovnog suda očekuje novi krug pregovora.
Naglasio je da ZET-ovi radnici trenutno nemaju važeći kolektivni ugovor te da će se cijeli proces morati ponovno otvoriti.
"Mi opet moramo sjesti za stol, opet moramo ovo sve ponoviti i opet se nadam da će biti više tolerancije i razumijevanja da se to uspije riješiti bez daljnjeg pokretanja štrajkova", rekao je.
Ako dogovor ipak ne bude postignut, rekao je da će se eventualni novi štrajk morati pokrenuti kroz propisanu proceduru, uključujući nove pregovore i, bude li potrebno, postupak mirenja.
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