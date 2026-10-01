Radila u Domu zdravlja, a nakon smjene liječila privatno. Uhićena je

"U svojstvu liječnika specijalista u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Vitez, iskorištavanjem službenog položaja i prekoračenjem službenih ovlasti nakon radnog vremena obavljala je preglede pacijenata u privatnom objektu, bez ispunjavanja propisanih uvjeta za obavljanje privatne prakse, a prilikom tih pregleda izdavala je recepte i stručne nalaze ovjerene službenim pečatom Doma zdravlja, a pacijente i izdate recepte nije evidentirala u službenim evidencijama. Ove usluge je naplaćivala čime je sebi pribavila protupravnu imovinsku korist", pojasnili su iz policije.