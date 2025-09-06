FOTO / Jaškovo opet postavilo svjetski rekord izradom gotovo devet tisuća štrudli

Prvog dana festivala Štrudlafest u Jaškovu kod Ozlja oboren je Guinnessov svjetski rekord u broju štrudli i njihovoj ukupnoj duljini - ovoga puta izrađeno je 8.940 komada te poslastice i u trokilometarskoj koloni u obliku karlovačke Zvijezde.
Sutkinja iz Guinnesove knjige rekorda Paulina Sapinska rekla je da je radi obaranja rekorda trebalo izraditi barem 5.874 štrudli, što znači da je rekord itekako premašen.
Za izradu ogromne štrudle utrošeno je dvije tone brašna, dvije tone jabuka i po 30 kilograma cimeta, vanilin šećera i šećera u prahu te 230 litara ulja i četiri stotine kilograma šećera, izvijestila je voditeljica festivala Lidija Žganjer.
Rekord je najprije postavljen u Jaškovu prije 10 godina kad se počeo održavati Štrudlafest, da bi potom bio oboren u Sisku prije pet godina, dodala je.
Kako je rekla, ove godine u Jaškovu su se 'zainatili' i za jubilarni 10. Štrudlafest odlučili odlučili postaviti rekord za narednih deset godina.
"Cijelu štrudlu su razvukle i zamijesile dvije osobe – Vesna Vuljanić i Blaženka Pleskina, a na cijeloj izradi radilo je pet osoba", navela je.
