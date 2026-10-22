Dvije čelnice krajnje desnice imaju plan koji bi mogao iz temelja promijeniti EU

„Kao što sam oduvijek smatrala, ESB mora preispitati svoj način djelovanja. Ključno je da uzme u obzir zapošljavanje, rast i inovacije, s obzirom na to da politike monetarnog popuštanja koje su se provodile između 2010. i 2022. nisu bile usmjerene na buduća ulaganja”, rekla je prošlog tjedna.