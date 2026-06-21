Bijelu rižu vjerojatno jedete pogrešno: Jedan trik pretvara običan prilog u hranu za vaša crijeva

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Bijela riža godinama nosi etiketu namirnice koju bi trebalo izbjegavati, no to je samo dio istine. Ista zdjelica riže može vam naglo povisiti šećer u krvi ili pak nahraniti dobre bakterije u crijevima. Sve ovisi o jednom koraku koji većina ljudi preskače.

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Zašto vam bijela riža daje energiju u nekoliko minuta?

Ova bijela žitarica gorivo je koje tijelo brzo pretvara u energiju. Jedna šalica kuhane riže sadrži oko 45 grama ugljikohidrata. Tijelo ih razgrađuje u glukozu, osnovni izvor energije za mozak i mišiće.

Njezina najveća prednost ujedno je i mana: budući da je riječ o rafiniranoj žitarici, probavlja se vrlo brzo pa razina šećera u krvi može naglo porasti, piše krstarica.com.

Jedna šalica sadrži oko 205 kalorija, samo 0,44 grama masti i 4,25 grama proteina. Ne sadrži dodane šećere, a količina natrija gotovo je zanemariva – svega 1,58 miligrama.

Osim toga, riža sadrži fosfor važan za zdravlje kostiju i zubi te selen, mineral koji je organizmu potreban u malim količinama za zaštitu stanica.

Trik koji običnu rižu pretvara u hranu za crijeva

Skuhajte rižu, a zatim je ostavite da se ohladi u hladnjaku. Na taj se način u njoj stvara rezistentni škrob.

Riječ je o složenom ugljikohidratu koji djeluje kao probiotik, odnosno hrana za korisne bakterije u crijevima.

Prema pregledu istraživanja objavljenom u časopisu Nutrients, rezistentni škrob može pridonijeti zdravlju crijeva i boljem metabolizmu.

Ohlađena, a zatim ponovno podgrijana riža zadržava dio tog škroba. Tako običan prilog postaje namirnica koja može imati pozitivan učinak na probavu.

Je li bijela riža doista loša za zdravlje?

Sama po sebi nije. Bijela riža sigurna je za konzumaciju u umjerenim količinama, prirodno ne sadrži gluten i pruža brz izvor energije, no istovremeno sadrži manje vlakana i minerala od smeđe riže.

Gluten je protein koji se nalazi u pšenici, ječmu i raži. Budući da ga riža ne sadrži, siguran je izbor za osobe s celijakijom i one koje ne podnose gluten.

Jedna šalica kuhane riže sadrži i oko 19 miligrama magnezija, minerala koji sudjeluje u više od 300 procesa u organizmu te pridonosi očuvanju gustoće kostiju.