Obnova Dioklecijanove palače: Radovi bi trebali trajati godinu dana, koštat će čak 78 posto više od procjene

U kuli i dijelu zgrade u Lukačićevoj 5, koja je s unutarnje strane naslonjena na zidove palače, uredit će se dva odvojena prostora Muzeja grada Splita, ukupno 365 četvornih metara. Manji će biti u prizemlju kule, s ulazom s rive kroz antička vrata, a veći u zgradi i na prvom katu kule.