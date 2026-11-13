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ODABRAN IZVOĐAČ RADOVA

Obnova Dioklecijanove palače: Radovi bi trebali trajati godinu dana, koštat će čak 78 posto više od procjene

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Hina
|
13. stu. 2026. 07:58
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16.07.2015., Split - Vestibul je bio ulazna dvorana u Dioklecijanov stan. To je prostor za odabrane gradjane, prvenstveno veleposlanike. "nPhoto: Davor Puklavec/PIXSELL
PIXSELL / Davor Puklavec/PIXSELL

Grad Split odabrao je samoborsku tvrtku MAR za rekonstrukciju jugoistočne kule Dioklecijanove palače i dijela susjedne zgrade, gdje će se urediti muzej, a ponuda od 2,14 milijuna eura za 78 posto je viša od procjene.

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U kuli i dijelu zgrade u Lukačićevoj 5, koja je s unutarnje strane naslonjena na zidove palače, uredit će se dva odvojena prostora Muzeja grada Splita, ukupno 365 četvornih metara. Manji će biti u prizemlju kule, s ulazom s rive kroz antička vrata, a veći u zgradi i na prvom katu kule.

Između zgrade i kule je lođa, natkriveni trijem sa stupovima iz rimskog doba, koji su u 19. stoljeću zazidani u pročelje zgrade. Lođa će se otvoriti i urediti za izložbe, a iz lođe antičko stubište vodi do terase na vrhu kule, gdje će biti vidikovac za manje skupine posjetitelja.

Kula je danas prazna, a nekad su u njoj bili restoran na terasi i uredi direkcije izgradnje autoceste od Zagreba do Splita. Zidovi zgrade dijelom stoje na zemljanom nasipu, pa se zgrada neravnomjerno sliježe i puca.

Dio tih zidova uklonit će se, a teret će preuzeti novi zidovi i nosači. U kuli će se obnoviti kameni zidovi, a uredit će se i dio šetnice na vrhu istočnog zida palače.

Uređenje interijera, opremu i muzejski postav Grad Split nabavlja zasebno.

Ugovor će trajati 12 mjeseci od početka radova. Ponude su se ocjenjivale prema cijeni i trajanju jamstva, a MAR je ponudio najnižu cijenu i najdulje dopušteno jamstvo od pet godina.

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Teme
dioklecijanova palača grad split obnova dioklecijanove palače

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