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ZAŠTITA PACIJENATA

U zagrebačkim gradskim ljekarnama više nema savjetovanja o vitaminima i mineralima

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Hina
|
13. stu. 2026. 07:24
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Open AI / ChatGPT

Gradska ljekarna Zagreb obustavila je promotivne aktivnosti i savjetovanja povezana s dodacima prehrani, nakon što je Hrvatska ljekarnička komora (HLJK) upozorila na znanstveno neutemeljena mjerenja vitamina i minerala u ljekarnama, potvrdili su iz Gradske ljekarne.

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Komora je u subotu pozvala ljekarne da prestanu koristiti uređaje za tzv. procjenu vitaminsko-mineralnog statusa jer nemaju znanstvenu podlogu, a mogu dovesti građane u zabludu i poslužiti za poticanje prodaje dodataka prehrani bez opravdane zdravstvene potrebe.

Iz Gradske ljekarne Zagreb odgovorili su Hini da su 9. studenoga zaprimili službeno stajalište Komore te ga ugradili u svoje poslovanje. Time su prestale vrijediti prethodno izdane suglasnosti vanjskim tvrtkama za provođenje promotivnih aktivnosti u njihovim ljekarnama, pa se takva savjetovanja više ne provode.

Naglašavaju da nisu bili organizatori promocija i savjetovanja, već su ih organizirale i provodile vanjske tvrtke vlastitim resursima.

Dodaju da će stručno stajalište Komore poštovati i pri planiranju budućih suradnji. Ističu i da su zaštita pacijenata i očuvanje povjerenja javnosti u ljekarničku djelatnost temeljne vrijednosti njihova rada.

Komora: Nema znanstvenih dokaza o pouzdanosti mjerenja

Komora je upozorila da nema pouzdanih znanstvenih dokaza da tzv. kvantni ili biorezonantni analizatori mogu utvrditi razinu vitamina, minerala ili drugih tvari u organizmu. Naglašava da se nutritivni status procjenjuje na temelju anamneze, kliničkog pregleda i, prema potrebi, laboratorijskih pretraga krvi, a ne uređajima koji navodno mjere razinu vitamina i minerala dodirom ruke.

Komora je posebno upozorila na preporučivanje i prodaju dodataka prehrani na temelju takvih mjerenja, ocijenivši to trgovačkom praksom, a ne ljekarničkom skrbi.

Gradska ljekarna Zagreb ima 45 ljekarni na području grada, a osnivačka prava nad tom javnom zdravstvenom ustanovom ima Zagrebački holding.

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