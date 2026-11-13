Komora je upozorila da nema pouzdanih znanstvenih dokaza da tzv. kvantni ili biorezonantni analizatori mogu utvrditi razinu vitamina, minerala ili drugih tvari u organizmu. Naglašava da se nutritivni status procjenjuje na temelju anamneze, kliničkog pregleda i, prema potrebi, laboratorijskih pretraga krvi, a ne uređajima koji navodno mjere razinu vitamina i minerala dodirom ruke.