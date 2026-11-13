Danas je petak 13.: Zašto se ovaj datum smatra nesretnim?

Open AI / ChatGPT

Petak 13. za mnoge je najnesretniji dan u godini. Iako ne postoje znanstveni dokazi da se na taj datum događa više nesreća nego inače, praznovjerje je toliko rašireno da neki ljudi izbjegavaju putovanja, donošenje važnih odluka ili započinjanje novih poslova.

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Odakle potječe strah od petka 13.?

Strah od ovog datuma povezuje se s različitim povijesnim i vjerskim vjerovanjima. U kršćanskoj tradiciji petak se povezuje s Isusovim raspećem, dok se broj 13 često smatra nesretnim jer je na Posljednjoj večeri bilo 13 osoba.

Ipak, povjesničari upozoravaju da se petak i broj 13 nisu oduvijek promatrali kao posebno nesretna kombinacija. Vjerovanje u petak 13. kao dan loše sreće snažnije se proširilo tek u novije doba, osobito tijekom 19. i 20. stoljeća.

Postoji čak i naziv za strah od petka 13.

Strah od broja 13 naziva se triskaidekafobija, dok se za strah od petka 13. koristi izraz paraskevidekatrijafobija.

Zbog praznovjerja neki hoteli nemaju sobu s brojem 13, a pojedine zgrade preskaču 13. kat u označavanju.

Psiholozi objašnjavaju da ljudi koji očekuju nesreću na petak 13. mogu pridavati veću pozornost neugodnim događajima i tako dodatno učvrstiti svoje vjerovanje.

Za one koji ne vjeruju u praznovjerja, petak 13. samo je još jedan običan dan u kalendaru.

* Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.