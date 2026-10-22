Emotivan govor upućen suprugu: Intimna biografija Edija Kiseljaka oduševila Norvežane

Posebno emotivan trenutak bio je razgovor Edija Kiseljaka s njegovim suprugom Arildom Jensenom, s kojim dijeli život gotovo deset godina. Govoreći o njihovim počecima, strahovima i svemu što su zajedno prošli, Edi mu je pred okupljenima zahvalio na ljubavi i podršci koju mu pruža svih ovih godina. Pritom je otvoreno priznao kako danas možda ne bi bio među živima da nije bilo Arilda. Njihov razgovor, u kojem se ispreplelo mnogo teških uspomena, bio je jedan od trenutaka koji su mnoge u publici ganuli do suza.