Naglasio je da se o toj temi stalo pričati jer su došli lijekovi. "Medicina je napredovala i nakon toga se stalo govoriti o HIV-u kao takvom. Jer, oni koji imaju HIV i pod terapijom su imaju normalan, dug, zdrav život. A osim toga, nisu zarazni. Ali, trebali smo od tada do sada razgovarati o tome da oni koji žive s virusom i pod terapijom isu zarazni. Nažalost, nismo, i zato je ta stigma još uvijek ovdje", naglasio je.