"Ja sam Edi… i to je dovoljno"

Edi Kiseljak: Nema snažnije i moćnije sile od razgovora i prihvaćanja ljubavi

N1 Info
22. svi. 2026. 11:42

U Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića gostovao je Edi Kiseljak, bivši novinar i autor knjige "Ja sam Edi… i to je dovoljno".

Kiseljak je čovjek koji je odlučio javno progovoriti o temama o kojima se i dalje šuti. Prva promocija knjige koja je prije desetak dana održana u Zagrebu, bila je večer otvorenog dijaloga o identitetu, stigmi, životu s HIV-om, prihvaćanju i društvu koje još uvijek teško prihvaća različitosti.

Govoreći o knjizi, rekao je: "Intimnije od ovog teško da čovjek može ići. Mislim da je to moje otvaranje bilo nužno da bismo promijenili eventualno te slike koju su i dalje oko HIV-a kao takvog, a one su iz 1980-ih i 1990-oh godina, i one su neutemeljene. Puno se toga do danas promijenilo, ali stigma je i dalje prisutna, što je totalno nerealno", kazao je.

Naglasio je da se o toj temi stalo pričati jer su došli lijekovi. "Medicina je napredovala i nakon toga se stalo govoriti o HIV-u kao takvom. Jer, oni koji imaju HIV i pod terapijom su imaju normalan, dug, zdrav život. A osim toga, nisu zarazni. Ali, trebali smo od tada do sada razgovarati o tome da oni koji žive s virusom i pod terapijom isu zarazni. Nažalost, nismo, i zato je ta stigma još uvijek ovdje", naglasio je.

Kiseljak je javno objavio da je HIV pozitivan krajem prošle godine.

"Komunicirao sam samo temu HIV-a, iako su teme koju knjiga obrađuje puno više od HIV-a. Dobio sam puno širu publiku, jer ima jako puno roditelja. Mislim da su roditelji prvenstveno ti koji čitaju ovu knjigu, i to roditelji djece koja su drugačija na ovaj ili onaj način, i koji imaju problema s prihvaćanjem svog djeteta. Isto tako, puno je onih koji imaju problem s time kako prihvatiti nekoga tko je drugačiji, a puno je drugačijih, možemo nabrajati skupine do sutra", istaknuo je Kiseljak.

Poruka koju bi, kaže, volio poslati, jest kolika je snaga prihvaćanja i koliko prihvaćanje može utjecati na osobu nasuprot vas koja je drugačija.

Naglasio je da je njemu jako puno pomogao razgovor. "Nema snažnije i moćnije sile od razgovora, i prihvaćanja ljubavi. To ide nekako u kompletu", poručio je.

