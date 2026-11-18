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Hrvatska je zauzela šesto mjesto na svijetu prema znanju engleskog jezika, pokazuje najnovije istraživanje EF English Proficiency Index (EF EPI) za 2026. godinu. Iako je u odnosu na prošlu godinu pala za četiri mjesta, i dalje se nalazi među državama s vrlo visokom razinom poznavanja engleskog jezika, a u regiji je ostvarila najbolji rezultat.

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Prema istraživanju koje obuhvaća 117 zemalja i regija, Hrvatska je ostvarila 608 bodova. Prošle godine bila je druga na svijetu sa 617 bodova, što znači da je ovogodišnji rezultat slabiji za devet bodova.

Na vrhu ljestvice nalazi se Švedska sa 615 bodova, slijede Austrija sa 613 i Danska sa 612 bodova. Četvrta je Njemačka sa 611 bodova, a peta Nizozemska sa 609 bodova.

Hrvatska se sa 608 bodova smjestila odmah iza Nizozemske, a iza nje slijede Portugal, Norveška, Belgija i Grčka.

Kako stoje zemlje u regiji?

Među zemljama regije koje su obuhvaćene ovogodišnjim istraživanjem Hrvatska je najbolje plasirana.

Srbija se nalazi na 22. mjestu sa 577 bodova i pripada skupini zemalja s visokom razinom znanja engleskog jezika.

Albanija je zauzela 59. mjesto sa 495 bodova te se nalazi u kategoriji niske razine poznavanja engleskog jezika.

Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Kosovo nisu navedeni na ovogodišnjoj ljestvici, pa njihove rezultate nije moguće izravno usporediti s hrvatskim.

Hrvati najbolje čitaju, a najslabiji su u govoru

Istraživanje donosi i detaljnije podatke o poznavanju pojedinih jezičnih vještina.

Hrvatski ispitanici najbolje rezultate ostvarili su u čitanju, s ukupno 639 bodova. Slijedi razumijevanje govornog jezika, odnosno slušanje, sa 617 bodova.

Nešto slabiji rezultati zabilježeni su u pisanju, koje je ocijenjeno s 562 boda, dok je najniži rezultat ostvaren u govoru, s 516 bodova.

Zagreb je pritom ostvario 620 bodova, što je iznad hrvatskog nacionalnog prosjeka.

Znanje engleskog jezika globalno slabi

Prema podacima EF-a, poznavanje engleskog jezika na globalnoj razini pada već petu godinu zaredom.

Pad je posebno vidljiv u Europi, gdje su rezultati oslabjeli u 27 od 33 obuhvaćene zemlje.

Istraživanje također pokazuje da je čitanje najrazvijenija jezična vještina u četiri od pet zemalja, dok su govor i slušanje često slabije razvijeni.

Što je EF EP Index?

EF English Proficiency Index temelji se na rezultatima testiranja približno 2,3 milijuna odraslih osoba diljem svijeta.

Važno je napomenuti da istraživanje nije reprezentativno za cjelokupno stanovništvo pojedinih država jer se temelji na rezultatima osoba koje su pristupile testiranju. Među njima su češće zastupljeni mlađi ljudi i osobe zainteresirane za učenje stranih jezika.

Unatoč tim metodološkim ograničenjima, EF EPI jedan je od najpoznatijih međunarodnih pokazatelja poznavanja engleskog jezika te omogućuje usporedbu rezultata među državama i praćenje promjena tijekom godina.