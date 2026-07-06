SV. ŠIME
U zadarskoj crkvi služena prva misa na filipinskom jeziku
Prvo organizirano misno slavlje za Filipince s području Zadarske biskupije služeno je u ponedjeljak navečer na njihovom materinskom jeziku u zadarskoj crkvi sv. Šime, poznatoj kao mjesto hodočašća.
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To je prvo misno slavlje u Zadru koje je na organizirani način okupilo određenu zajednicu vjernika iz inozemstva, u ovom slučaju, filipinske vjernike, koji su se posljednjih godina nastanili na području Zadarske nadbiskupije.
Crkva sv. Šime postala je tako mjesto koja filipinskoj zajednici pruža duhovnu potporu i osjećaj pripadnosti novoj sredini.
Misu na filipinskom jeziku, službeno standardiziranoj verziji tagaloškog jezika kojim se služi oko 25 milijuna ljudi, predvodio je franjevac kapucin iz Rima Michael Angelo Flores koji je na putu za Međugorje.
Crkva sv. Šime je bila dupkom ispunjena filipinskim vjernicima koji su nakon četiri godine od kada se počelo govoriti o održavanju misa na njihovom materinskom jeziku to konačno i dočekali.
Današnja crkva sv. Šime (Šimuna) u sebi inkorporira starokršćansku baziliku sv. Stjepana Prvomučenika sagrađenu u 5 stoljeću. Bazilika je po konstruktivnim arhitektonskim elementima stajala u grupi monumentalnih gradskih bazilika kasnoantičkog 'Iadera', a time ide u red najvećih takvih građevina u Dalmaciji.
Mise za filipinsku zajednicu na tagaloškom jeziku počele su se prvo služiti u Zagrebu od polovice listopada 2025.
Svake nedjelje slave se tri svete mise na tagalog jeziku: ujutro u crkvi sv. Vinka Paulskog u Frankopanskoj, u podne u crkvi sv. Ivana Krstitelja na Novoj Vesi i kasnije popodne u crkvi sv. Barbare u Gornjem Vrapču.
Mješoviti filipinski zbor redovito prati misna slavlja svojim pjevanjem i sviranjem.
U Hrvatskoj trenutno živi i radi između 16.000 i 17.000 državljana Filipina.
Za razliku od radnika iz nekih drugih azijskih zemalja čiji se broj smanjuje, broj filipinskih radnika u Hrvatskoj je u stalnom porastu.
Zbog rastućih potreba tržišta rada, Hrvatska i Filipini potpisali su u listopadu 2024. Memorandum o suradnji u području tržišta rada s ciljem unaprjeđenja institucionalnih kapaciteta u području tržišta rada i zapošljavanja.
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova o izdanim dozvolama za boravak i rad, Zadarska županija nalazi se na petom mjestu u Hrvatskoj po broju stranih radnika, iza Grada Zagreba, Istarske, Splitsko-dalmatinske i Primorsko-goranske županije.
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