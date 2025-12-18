Učenje jezika, dozvole i zdravlje: Ovo su novi uvjeti za boravak i rad stranaca u Hrvatskoj

Predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva Miroslav Venus rekao je kako pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja u RH na javnom savjetovanju i on propisuje da bi državljanin treće zemlje uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak trebao priložiti potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu koji ne bi smio biti stariji od 90 dana.