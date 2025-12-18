Učenje jezika, dozvole i zdravlje: Ovo su novi uvjeti za boravak i rad stranaca u Hrvatskoj

Koliko je dozvola za zapošljavanje stranih radnika u Hrvatskoj izdano ove godine? Kakve promjene donose izmjene Zakona o strancima? Kada se uvode stroži zdravstveni uvjeti za boravak stranih radnika?
Oglas
Državni tajnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava Ivan Vidiš kazao je u HRT-ovoj emisiji U mreži Prvog, kako su povećane kontrole te se suzbila nelojalna konkurencija i krenulo se u borbu s nelegalnim praksama i neprijavljenim radom.
"Sustav je bolje kontroliran i za strane radnike, ali i poslodavce", naglasio je.
Dodaje kako Hrvatska ima 17 posto manje radnih dozvola u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a istovremeno imamo 10 posto više u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.
Poslodavci bolje planiraju
"To govori da poslodavci bolje planiraju, ali i da smo došli na 40 posto radnih dozvola koje se produljuju. Smanjujemo fluktuaciju i ozbiljnije planiramo sa stranim radnicima. Odlučili smo poslati jasne poruke onima koji su se odlučili za nelegalne prakse", rekao je Vidiš.
Dodaje kako su s poslodavcima i socijalnim partnerima napravili uređenije tržište rada s boljom kontrolom kako bi se suzbila nelojalna konkurencija.
Voditeljica Službe za zakonodavstvo, analitiku i projekte na području zakonitih boravaka stranaca i viza Anita Mandić rekla je kako je broj izdanih dozvola za boravak i rad, ukupno izdano oko 67 tisuća.
"Postoji određeni pad u odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj zahtjeva je u istom opsegu kao i prošle godine. Do sada smo zaprimili više od 260 tisuća zahtjeva, a odobreno je 167 tisuća", istaknula je.
Raste broj produljenih dozvola
Dodaje kako je broj produljenih dozvola za produljeni boravak i rad je u odnosu na prethodne godine, gdje je bio oko 25 posto, sada je više od 40 posto.
"Do sada je izdano 69 tisuća produljenih dozvola, za novo zapošljavanje skoro 79 tisuća te skoro 20 tisuća za sezonske radnike", rekla je.
Predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva Miroslav Venus rekao je kako pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja u RH na javnom savjetovanju i on propisuje da bi državljanin treće zemlje uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak trebao priložiti potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu koji ne bi smio biti stariji od 90 dana.
Vidiš je rekao kako Hrvatska želi uređen sustav tržišta rada i, nevezano za strane radnike, borimo se protiv neprijavljenog rada i kontrolom plaća po kolektivnom ugovoru. Kako kaže sve se radi zbog želje za kvalitetnim tržištem rada.
Učenje hrvatskog jezika
"Novine, kao što je učenje hrvatskog jezika, je osnova. Mi smo omogućili učenje jezika, sufinancirani iz Europskog socijalnog fonda, no odaziv je bio slab. Ne postoji razina svijesti koja je potrebna da bi se radnike privoljelo na učenje jezika", istaknuo je.
Smatra da su građani u pravu kada očekuju da osoba pokaže bar početni interes za znanjem jezika.
"Uređeno tržište rada je nama cilj ne zbog stranih radnika, već zbog nama samih", istaknuo je Vidiš.
Mandić je rekla kako je najveći broj dozvola u ovoj godini izdano za državljane BiH, oko 32 tisuće, državljane Nepala 31 tisuća, Srbije oko 24 tisuće, Filipina oko 17 tisuća.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas