Ravnateljica Centra kulture Dubrava, organizatora manifestacije, Sandra Banić Naumovski istaknula je kako Noć kazališta već godinama nije jednodnevni događaj te da su prve aktivnosti počele 10. studenoga u Osijeku, programom posvećenim kamišibaj kazalištu i radu s djecom, a završit će 23. studenoga u Grubišnom Polju.