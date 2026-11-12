Više od 80 lokacija
Od Pinokija do mjuzikla "Radio Dubrava": Evo što sve što donosi Noć kazališta
Ovogodišnje, 18. izdanje Noći kazališta održat će se u subotu, 21. studenoga u pedesetak mjesta diljem Hrvatske na više od osamdeset lokacija, najavljeno je u četvrtak na konferenciji za novinare u zagrebačkom Gradskom kazalištu Komedija.
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Ravnateljica Centra kulture Dubrava, organizatora manifestacije, Sandra Banić Naumovski istaknula je kako Noć kazališta već godinama nije jednodnevni događaj te da su prve aktivnosti počele 10. studenoga u Osijeku, programom posvećenim kamišibaj kazalištu i radu s djecom, a završit će 23. studenoga u Grubišnom Polju.
Naglasila je kako u manifestaciji sudjeluju nacionalna i javna kazališta, nezavisne kazališne družine, škole i druge organizacije, ne samo u velikim gradovima nego i u manjim mjestima te na otocima.
Ove godine Noći kazališta prvi put pridružuju se Dvor, Stari Grad na Hvaru, Kravarsko i Malinska, a u manifestaciji će sudjelovati i jedno kazalište iz Skoplja, čime se otvara mogućnost njezina širenja na Sjevernu Makedoniju.
Svečano otvorenje Noći kazališta održat će se 21. studenoga u Dječjem kazalištu Dubrava uz predstavu za djecu "Pinokio", nakon koje će uslijediti kazališni party i svjetlosni performans "Gia".
Ravnateljica Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija Uršula Cetinski najavila je da će to kazalište sudjelovati s mjuziklom "Radio Dubrava" u režiji Krešimira Dolenčića, koji prati život mladih i njihovih roditelja u zagrebačkoj Dubravi, Domovinski rat i njegove posljedice.
Istaknula je kako manifestacija povećava ljubav publike prema kazalištu te zahvaljujući besplatnim ili povoljnijim ulaznicama, omogućuje većem broju građana posjet kazališnim predstavama.
Umjetnička voditeljica Zagrebačkog plesnog centra Alexandra Madsen najavila je neverbalnu kazališnu basnu "DIVOkoza ili Prizori iz visokog društva" autorice Natalije Manojlović Varga, u produkciji umjetničke organizacije Katana, koja će se održati u jutarnjem terminu, a nakon nje bit će organizirana i radionica.
Naglasila je važnost uključivanja plesnog kazališta u manifestaciju, istaknuvši kako kazališna umjetnost obuhvaća različite forme i omogućuje susret s publikom svih generacija.
Banić Naumovski istaknula je kako su radionice, razgovori s umjetnicima, otvorene probe i drugi popratni sadržaji postali važan dio manifestacije jer omogućuju neposredniji kontakt publike i kazališnih stvaratelja.
Noć kazališta pokrenuta je 2008. s ciljem promicanja kazališne umjetnosti i približavanja kazališta široj publici. Ovogodišnji program održava se uz potporu Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija.
Cjelokupan program manifestacije dostupan je na internetskoj stranici Noći kazališta.
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