OGLASIO SE KUTLURNI CENTAR
Pritisak hrvatskih branitelja: Otkazana predstava srpskog glumca Sergeja Trifunovića u Osijeku
Iz osječkog Kulturnog centra (KC) u srijedu su izvijestili da je, nakon reakcija javnosti, u dogovoru s organizatorom, otkazano gostovanje srbijanskog glumca Sergeja Trifunovića koji je s predstavom "Ljudi odozgo" trebao igrati u KC-u 8. i 9. rujna.
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Naveli su i da Kulturni centar nije organizator, suorganizator ni naručitelj predstave, nego da je riječ isključivo o najmu dvorane u vezi s čime im se bio javio vanjski organizator.
"Nakon reakcija koje su se pojavile u javnosti, razgovarali smo s organizatorom i usuglasili prijedlog da se odustane od gostovanja. Razumijemo osjetljivost ove teme i reakcije dijela javnosti, osobito hrvatskih branitelja, te im pristupamo s punim poštovanjem", izvijestili su iz osječkog KC-a.
Pozivi na bojkot
Nakon objave o Trifunovićevu gostovanju na društvenim mrežama pojavili su se pozivi na bojkot predstave, u kojima se Trifunoviću poručivalo da nije dobrodošao zbog svojih ranijih izjava o Hrvatskoj. Riječ je o incidentu u Splitu iz 2023. kada je glumac dospio u fokus javnosti. Kažnjen je zbog više prekršaja, a potom je vrijeđao hrvatsku policiju na društvenim mrežama, što je kasnije obrisao.
Predsjednik Upravnog vijeća osječkog KC-a Anto Đapić objavio je na Facebooku da ni on niti bilo koji član ili članica Vijeća nisu imali saznanja o iznajmljivanju prostora KC-a Trifunoviću, zbog čega je bio neugodno iznenađen, a podsjetio je i da je Trifunoviću jedno vrijeme bio i uskraćen boravak u Republici Hrvatskoj.
Đapić: Reakcije branitelja su potpuno opravdane
Činjenica da se Upravno vijeće KC-a ne upliće u komercijalne djelatnosti Uprave dodatno pojačava odgovornost ravnatelja u takvim situacijama, naveo je te dodao je za njega kao predsjednika Upravnog vijeća to gostovanje "apsolutno neprihvatljivo".
"Reakcije javnosti i braniteljske populacije potpuno su opravdane, a osječka Kulturna scena itekako će živjeti bez gostovanja Sergeja Trifunovića i sličnih", poručio Đapić.
Predstava "Ljudi odozgo" u kojoj jednu od glavnih uloga ima srpski glumac Sergej Trifunović, a trebala se odigrati u osječkom KC-u, nastala je prema hit komediji "Los vecinos de arriba" španjolskog autora Cesca Gaya. Radnja prati bračni par koji je na večeru pozvao susjede s kata iznad.
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