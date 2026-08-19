Pritisak hrvatskih branitelja: Otkazana predstava srpskog glumca Sergeja Trifunovića u Osijeku

Nakon objave o Trifunovićevu gostovanju na društvenim mrežama pojavili su se pozivi na bojkot predstave, u kojima se Trifunoviću poručivalo da nije dobrodošao zbog svojih ranijih izjava o Hrvatskoj. Riječ je o incidentu u Splitu iz 2023. kada je glumac dospio u fokus javnosti. Kažnjen je zbog više prekršaja, a potom je vrijeđao hrvatsku policiju na društvenim mrežama, što je kasnije obrisao.