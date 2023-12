Bizarno otkriće: Muškarci koji pomirišu ženske suze su manje agresivni

Podijeli :

Utvrđeno je da su muškarci 44 posto manje agresivni kada pomirišu ženske suze u novoj studiji u kojoj su sudjelovali u igri koja je osmišljena tako da izazove reakciju.

Utvrđeno je da muškarci postaju manje agresivni ako osjete miris ženskih suza, pokazalo je istraživanje.

Razlog za suze kad je netko uzrujan, osim da bi pokazao svoje emocije, dugo se propituje i raspravlja. Ali sada, istraživanja pokazuju da ženske suze sadrže kemikalije koje značajno smanjuju agresiju kod muškaraca.

Utvrđeno je da su muškarci koji su pomirišali suze bili 44 posto manje agresivni kada su igrali igre koje su osmišljene da izazovu odgovor. Studija, objavljena u PLOS Biology, navodi da postoji odgovarajuće smanjenje aktivnosti mozga u područjima koja su povezana s agresijom, kada postoje suze.

“Smanjenje agresivnosti bilo nam je impresivno, čini se stvarnim”, rekao je Noam Sobel, profesor neurobiologije na Weizmann Institutu za znanost u Izraelu, koji je vodio istraživanje zajedno s dr. Shani Agron.

“Što god je u suzama zapravo smanjuje agresiju.” U igru ​​je uveden element agresivnog odgovora jer su muškarci bili navedeni da povjeruju da žena vara, pa da bi se mogli osvetiti tako što bi drugi igrač izgubio novac.

Korištenje MRI skenera pokazalo je da su prefrontalni korteks i prednja insula, područja povezana s agresijom, smireniji. “Čini se da ova kemikalija u suzama upravlja odgovorom mozga na agresiju”, rekao je Sobel.

Prethodno je poznato da se agresivnost mužjaka kod glodavaca smanjuje kada namirišu ženske suze zbog signalizacije socijalne kemoterapije – procesa koji je kod ljudi manje shvaćen.

Profesor Sobel vjeruje da kemikalije vjerojatno neće imati velik utjecaj na društvenu interakciju između odraslih, ali su suze možda evoluirale kako bi zaštitile bebe. Autori dodaju: “Otkrili smo da baš kao i kod miševa, ljudske suze sadrže kemijski signal koji blokira specifičnu mušku agresiju. To je u suprotnosti s idejom da su emocionalne suze jedinstveno ljudske.”

A profesor Sobel je dodao: “Bebe ne mogu reći: ‘Prestani biti agresivan prema meni’. Vrlo su ograničene u svojoj sposobnosti komunikacije, a uz to su i bespomoćne. One imaju osobni interes u smanjenju agresije i to odražava tužnu stvarnost agresije prema bebama.”

Ad Vingerhoets, emeritus profesor emocija i dobrobiti na Sveučilištu u Tilburgu, koji nije bio uključen u studiju, rekao je: “Ima smisla ako suze na neki način inhibiraju agresiju jer je opće poznato da su dojenčad koja puno plaču u opasnosti od fizičkog zlostavljanja. To bi im moglo pomoći da prežive.”

