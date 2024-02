Evo kako možete lako očistiti radijatore pune prašine: Ovo je trik koji olakšava život

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Radijatore treba redovno čistiti jer se u prostorima između njih vrlo brzo skuplja prašina, koja zatim zagađuje zrak u prostoriji svaki put kad se radijatori zagriju. To stvara lošu unutarnju klimu, a također može utjecati i na zdravlje. Također, rebra radijatora pokrivena slojem prašine ne griju maksimumom efikasnosti.

Zašto je važno čistiti radijatore?

Kako bi osigurali da radijator dobro zagrije prostoriju, morate redovno čistiti grijač i radijator. Naime, čak i mali sloj prašine može značajno smanjiti snagu topline i to čak 25 do 30 posto. Naravno, to se kasnije vidi na računu za grijanje, piše Espreso.

Međutim, prljavi radijator nije nepovoljan jedino za novčanik. Zagrijavanje prljavog radijatora raspršuje prašinu po prostoriji jer se ona s toplim zrakom diže gore. Za osobe koje pate od alergija na kućnu prašinu, to je izuzetno nepogodna klima. Međutim, i kod osoba koje ne pate od alergija, prašina loše utječe na grlo i sluznicu nosa, a to je onda pogodno tlo za viruse, prehladu i gripu. Zato je vrlo važno redovno čistiti radijatore.

Vanjsku stranu radijatora možete čistiti tijekom cijele godine. Međutim, ako planirate temeljno unutarnje čišćenje, trebali bi to napraviti prije ili nakon sezone grijanja. Velika količina prašine nakuplja se tijekom godine. Grijač postaje pravi skupljač prašine. Dovoljno je ako sustav grijanja temeljno očistite izvana i iznutra jednom ili dva puta godišnje.

Jednostavan način

Panelni radijatori su obično pokriveni rešetkom na vrhu i to vrlo labavo. Ponekad je morate odvrnuti na zadnjoj ili bočnoj strani. Budući da je rešetka obično vrlo dugačka i ne stane u sudoper, najbolje je čistiti pod tušem u kadi. Nečistoću obično brzo možete ukloniti sapunom ili tekućinom za pranje i tankom krpom. Također možete koristiti sredstva za čišćenje masnoća za posebno tvrdoglavu prljavštinu. Prljavštinu u rešetkama najbolje je ukloniti četkicom, prenosi Net.hr.

Ako vam to ne pomogne, usisivačem možete usisati prašinu iz radijatora. Ulijte vodu u radijator, koja će istjerati prašinu i prljavštinu u posude koje postavite ispod radijatora. Nakon toga prebrišete krpom mokre dijelove.

