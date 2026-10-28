susret u Moskvi
FOTO / Fotografija Putina i afričkog predsjednika postala viralna: Svi se šale na račun jednog detalja
Susret ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Mozambika Daniela Chapa u Moskvi privukao je veliku pozornost na društvenim mrežama. No, ovoga puta razlog nisu bile političke teme.
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Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u utorak s predsjednikom Mozambika Danielom Chapom na marginama osmog sastanka na vrhu Foruma zemalja izvoznica plina (GECF) u Moskvi.
Iako su razgovarali o gospodarskoj i energetskoj suradnji, pozornost javnosti privukla je fotografija njihova rukovanja, na kojoj je posebno do izražaja došla razlika u visini dvojice predsjednika.
Naime, prema medijskim navodima, Chapo je visok čak 204 centimetra, dok se Putinova visina procjenjuje na oko 170 centimetara. To znači da je predsjednik Mozambika približno 34 centimetra viši od ruskog predsjednika.
Fotografija se ubrzo proširila društvenim mrežama, gdje su se pojavili brojni komentari i šale na račun Putinove visine.
😄 A blow from an unexpected quarter! Mozambique's president has made Putin a laughingstock— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2026
The African leader posted a photo on social media from the so-called Gas Exporting Countries Forum (GECF).
As we all know, the Russian dictator is self-conscious about his height, and… pic.twitter.com/H9LIAKUiLr
Nije prvi put da Chapo privlači pozornost svojom visinom
Zanimljivo je da ovo nije prvi put da predsjednik Mozambika zbog svoje visine privlači pozornost javnosti.
U prosincu prošle godine njegova fotografija s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni također je postala viralna. Tada je velika razlika u visini izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.
Unatoč pozornosti koju je izazvala fotografija, službeni razgovori Putina i Chapa bili su usmjereni na jačanje gospodarskih, trgovinskih i energetskih odnosa Rusije i Mozambika.
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