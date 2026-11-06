FOTO / Zagrepčanke pohrlile u novu trgovinu poznatog brenda: Stvorile se velike gužve

Lucija Ocko/PIXSELL

Prva fizička trgovina brenda Victoria's Secret u Hrvatskoj službeno se otvorila su u zagrebačkom Arena Centru.

Podijeli

Oglas

Sudeći prema prizorima ispred trgovine, mnogi su jedva dočekali priliku za prvi shopping.

+ 1 Pogledajte Galeriju Lucija Ocko/PIXSELL Manje Lucija Ocko/PIXSELL Više Lucija Ocko/PIXSELL Manje Lucija Ocko/PIXSELL Više Lucija Ocko/PIXSELL Manje Lucija Ocko/PIXSELL Više Lucija Ocko/PIXSELL Manje Lucija Ocko/PIXSELL Više / 4