Gužve u Arena Centru
FOTO / Zagrepčanke pohrlile u novu trgovinu poznatog brenda: Stvorile se velike gužve
Prva fizička trgovina brenda Victoria's Secret u Hrvatskoj službeno se otvorila su u zagrebačkom Arena Centru.
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Sudeći prema prizorima ispred trgovine, mnogi su jedva dočekali priliku za prvi shopping.
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Lucija Ocko/PIXSELLViše
Lucija Ocko/PIXSELLViše
Lucija Ocko/PIXSELLViše
Lucija Ocko/PIXSELLViše
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