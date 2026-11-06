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Gužve u Arena Centru

FOTO / Zagrepčanke pohrlile u novu trgovinu poznatog brenda: Stvorile se velike gužve

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06. stu. 2026. 10:59
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06.11.2026. Zagreb - Prva fizička trgovina brenda Victoria's Secret u Hrvatskoj službeno se otvorila su u zagrebačkom Arena Centru Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
Lucija Ocko/PIXSELL

Prva fizička trgovina brenda Victoria's Secret u Hrvatskoj službeno se otvorila su u zagrebačkom Arena Centru.

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Sudeći prema prizorima ispred trgovine, mnogi su jedva dočekali priliku za prvi shopping.

06.11.2026. Zagreb - Prva fizička trgovina brenda Victoria's Secret u Hrvatskoj službeno se otvorila su u zagrebačkom Arena Centru Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
06.11.2026. Zagreb - Prva fizička trgovina brenda Victoria's Secret u Hrvatskoj službeno se otvorila su u zagrebačkom Arena Centru Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
06.11.2026. Zagreb - Prva fizička trgovina brenda Victoria's Secret u Hrvatskoj službeno se otvorila su u zagrebačkom Arena Centru Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
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victoria's secret arena centar trgovina

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