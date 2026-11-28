AFP/JEFF GILBERT

Kate, britanska princeza od Walesa, u novom dokumentarcu govori o strahovima i teškoćama kroz koje je prolazila tijekom liječenja od raka, nadajući se da će njezino iskustvo pomoći drugima koji se suočavaju s tom bolešću.

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U filmu koji će u nedjelju biti prikazan na BBC-ju, 44-godišnja princeza, supruga prestolonasljednika princa Williama, prikazana je kako plače dok sluša poruke svoje troje djece tijekom humanitarnog uspona na tri najviša britanska vrha u 24 sata, koji naziva „hodočašćem”.

„Oni su mi dali razlog da izađem iz bolnice. Oni će mi dati razlog da završim ovaj izazov”, rekla je kroz suze bratu Jamesu Middletonu nakon što joj je pustio poruke Georgea (13), Charlotte (11) i Louisa (8).

Kate je u ožujku 2024. objavila da boluje od neutvrđene vrste raka, otkrivene nakon velike operacije abdomena. Nakon kemoterapije bolest joj je sada u remisiji.

Dokumentarac prikazuje i njezin humanitarni izazov „National Three Peaks Challenge”, tijekom kojeg se u lipnju popela na Scafell Pike, Ben Nevis i Snowdon, najviše vrhove Engleske, Škotske i Walesa, prikupljajući novac za humanitarnu organizaciju The Royal Marsden Cancer Charity.

Princeza u filmu govori o suočavanju s vlastitom smrtnošću i teškom iskustvu boravka u bolnici.

„Tama je bila vrlo zastrašujuće i dezorijentirajuće iskustvo. Mislim da sam povremeno gubila i vraćala svijest. Bilo je to doista mračno razdoblje”, rekla je.

Posebno emotivni dijelovi filma prikazuju njezinu djecu. Najmlađi sin Louis u snimljenoj joj poruci kaže: „Uvijek sam u tvom srcu i jako te volim.”

Kate je istaknula da filmom želi zahvaliti svima koji su se brinuli o njoj te pružiti podršku drugim oboljelima od raka.

„Bez obzira na put koji je pred vama i izazove s kojima se suočavate, niste sami. Ljepota i radost mogu se pronaći čak i u najmračnijim trenucima”, poručila je.

Dokumentarac će biti prikazan na BBC-ju 29. studenoga, a potom i na američkom NBC-ju, australskom Channelu 9 te kanadskim postajama CTV i Noovo.