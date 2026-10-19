Loše vijesti za skijaše: Cijene su skočile, posebice u omiljenoj destinaciji

I baš svi su nešto skuplji. Primjerice tjedan od 2. do 9. siječnja, sedam noćenja u Austriji - za obitelj s dvoje djece od 10 godina, hotel tri zvjezdice, polupansion, blizu skijališta stoji od 2700 eura naviše. U Italiji se za takav smještaj treba izdvojiti od 2500 eura naviše. Ako biste radije apartman, sedam noći platit ćete od 1300 eura na više, ovisno o destinaciji i udaljenosti skijaških staza. To je - bez najma opreme i skijaških karata.