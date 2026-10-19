Savjeti za rezervacije
Loše vijesti za skijaše: Cijene su skočile, posebice u omiljenoj destinaciji
Tjedan na snijegu za četvero može stajati više od 2700 eura, bez karata i opreme. Oni koji čekaju zadnji tren mogli bi platiti i više.
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Tko želi ove sezone na skijanje, morat će posegnuti malo dublje u džep. Najviše je poskupio smještaj, a od destinacija koje su najviše podigle cijene iskače - Slovenija, piše Dnevnik.hr.
Ipak, Hrvati se spremaju za sezonu. Ima i onih koji s rezervacijama čekaju zadnji tren. Ti prolaze najskuplje.
"I ove godine imamo jako veliki interes Hrvata za skijanje. Većina je to napravila tijekom trećeg, četvrtog, petog mjeseca, ali bilježimo sad jako puno upita, pogotovo grupnih upita više obitelji koje bi htjele na jedno mjesto ići, da se svi zajedno druže. No sad je izazovno pronaći mjesto u Italiji, Austriji ili Sloveniji", rekao je Dalibor Čanaglić, voditelj odjela skijanja u agenciji.
"Najpopularnije destinacija za Hrvate su svakako Francuska, Italija, Austrija, Slovenija i već više zadnjih godina i BiH", rekao je Boris Žgomba iz Udruženja putničkih agencija HGK-a.
I baš svi su nešto skuplji. Primjerice tjedan od 2. do 9. siječnja, sedam noćenja u Austriji - za obitelj s dvoje djece od 10 godina, hotel tri zvjezdice, polupansion, blizu skijališta stoji od 2700 eura naviše. U Italiji se za takav smještaj treba izdvojiti od 2500 eura naviše. Ako biste radije apartman, sedam noći platit ćete od 1300 eura na više, ovisno o destinaciji i udaljenosti skijaških staza. To je - bez najma opreme i skijaških karata.
"Ove su godine cijene skijaških karata, hotelskog i apartmanskog smještaja u prosjeku išle gore za oko tri posto", rekao je Čanaglić. "Ja bih rekao da se objekti s tri zvjezdice, hoteli i apartmani najviše traže kod naših skijaša. Jednostavno objekti od četiri, pa i više zvjezdica dosta su digli cijene, nije pristupačno našem tržištu."
Najviši rast cijena u Sloveniji
Oprema se već rezervira. Većinom se uzima sezonski najam.
"Cijene su otišle desetak posto, ja bih rekao, gore", rekao je Teodor Gvajdek Bregović, voditelj specijalizirane trgovine za skijašku opremu. Ali, kaže, nije osjetno. Ljudi se pripremaju. Na pitanje žale li se ljudi na cijene, odgovara: "Pa naravno, to je uvijek naš mentalitet. Svi se žalimo jer svi želimo što jeftinije proći. Na kraju krajeva kupe, tako da..."
Slovenija je najviše digla cijene, od 5 do 10 posto.
Za one koji žele proći jeftinije, bilo bi dobro rezervirati što prije i ciljati sredinu siječnja.
"To je od 9. siječnja pa recimo do 31. siječnja, tada su cijene puno povoljnije, gužva je puno manja. Škola je, ali mi bilježimo, evo moram priznati, veliki interes i veliki buking za tjedan 9. na 16. siječnja, obitelji s djecom", govori Čanaglić.
Dio školskih praznika je u veljači, ali je potražnja manja za taj dio godine.
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