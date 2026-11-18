Open AI / ChatGPT

Volite planinariti, igrati društvene igre ili odlaziti na pub kvizove, ali nemate s kim? Hrvatska platforma Hobinjak osmišljena je upravo kako bi povezala ljude koji dijele iste interese i pomogla im da pronađu društvo za omiljene aktivnosti.

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Riječ je o domaćem projektu koji je pokrenuo Hrvoje Ljubešić, a na kojem korisnici mogu pronaći ljude sa sličnim hobijima, dogovarati druženja, razmjenjivati iskustva te kupovati i prodavati opremu.

Na platformi Hobinjak.eu trenutačno je dostupno 155 hobija raspoređenih u 14 kategorija, a zajednica već okuplja više od 1650 korisnika.

Među popularnijim aktivnostima su planinarenje, društvene igre, biciklizam i videoigre, no mogu se pronaći i ljubitelji kuhanja, fotografije, slikanja, knjiga, glazbe i brojnih drugih zanimacija.

Ideja je jednostavna: Korisnik odabere hobi koji ga zanima, pronađe druge ljude koji se njime bave i može se uključiti u razgovore ili zajednička druženja.

Na stranici se nalazi i kalendar događanja pa je moguće pronaći najavljene izlete, turnire, radionice i druga okupljanja u različitim hrvatskim gradovima.

Osim toga, korisnici mogu objavljivati oglase za prodaju ili kupnju opreme, a dostupan je i pregled trgovina povezanih s pojedinim hobijima.

Platforma je besplatna i nema reklama, a dostupna je putem internetske stranice i kao aplikacija za Android uređaje.

Hobinjak je tako zanimljiv pokušaj da se internet iskoristi za nešto što mnogima danas nedostaje – upoznavanje novih ljudi i druženje uživo.

Ako već imate omiljeni hobi ili tek tražite nešto čime biste ispunili slobodno vrijeme, možete istražiti što se sve nudi na stranici Hobinjak.eu.