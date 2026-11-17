Genya SAVILOV / AFP

Hakeri su uspjeli ubaciti zlonamjerni kod na internetske stranice 178 organizacija, među kojima su BBC, CNN, Zoom, Ikea i HSBC. Posjetitelji pogođenih stranica mogli su biti izloženi krađi osobnih i financijskih podataka, uključujući podatke s kreditnih kartica i kriptonovčanika.

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Masovni kibernetički napad otkrili su stručnjaci tvrtke za internetsku sigurnost Report URI, koji su identificirali 188 kompromitiranih skripti na stranicama poznatih kompanija. Među pogođenima su i Salesforce, Equifax, Fox News, Alaska Airlines te GitLab, piše Newsweek.

Napadači nisu morali provaliti u sustav svake kompanije zasebno. Umjesto toga, iskoristili su sigurnosni propust u alatu Optimizely, koji brojne organizacije koriste za testiranje izgleda i funkcionalnosti svojih internetskih stranica.

Zlouporabom tog alata uspjeli su umetnuti zlonamjerni kod koji se mogao aktivirati prilikom posjeta pogođenim stranicama.

Hakeri ciljali bankovne račune i kriptovalute

Zlonamjerni softver bio je osmišljen za prikupljanje podataka s kreditnih kartica, snimanje zaslona i krađu informacija pohranjenih u internetskim preglednicima.

Dio koda mogao je presretati adrese kriptonovčanika koje korisnici kopiraju prilikom slanja novca te ih zamijeniti adresama pod kontrolom napadača. Napadje uključivao i pokušaje iskorištavanja ranjivosti starijih verzija operativnih sustava na iPhoneima i iPadima.

Istraživači su 16. studenoga zabilježili oko 7040 dolara uplata u kriptovalutama na novčanike povezane s napadom. Ukupna financijska šteta još nije utvrđena.

Iz Optimizelyja su priopćili da su uklonili zlonamjerni kod i otklonili sigurnosni propust.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da još nije poznato koliko je korisnika stvarno pogođeno. Sam posjet kompromitiranoj stranici ne znači nužno da su osobni podaci ukradeni.

Što učiniti ako ste posjetili neku od pogođenih stranica?

Korisnicima koji su 16. studenoga posjećivali pogođene internetske stranice preporučuje se nekoliko mjera opreza:

Ažurirajte uređaje i preglednike , osobito iPhone i iPad, na najnovije sigurnosne verzije.

, osobito iPhone i iPad, na najnovije sigurnosne verzije. Provjerite bankovne račune i obratite pozornost na nepoznate transakcije, posebno ako ste unosili podatke o karticama.

i obratite pozornost na nepoznate transakcije, posebno ako ste unosili podatke o karticama. Provjerite kriptotransakcije i potvrdite da je novac poslan na ispravne adrese.

i potvrdite da je novac poslan na ispravne adrese. Pratite aktivnosti na korisničkim računima , uključujući neočekivane prijave i sigurnosne obavijesti.

, uključujući neočekivane prijave i sigurnosne obavijesti. Odmah kontaktirajte banku ako primijetite neovlaštene transakcije.

Newsweek je objavio i popis pogođenih internetskih adresa kako bi korisnici mogli provjeriti jesu li posjećivali neku od njih.

Iako je sigurnosni propust u međuvremenu otklonjen, puni razmjeri napada i moguća šteta za korisnike još se istražuju.