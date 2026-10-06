"Ja sam endokrinolog i ovo je prvo što pitam kada mi se netko požali da mu je stalno hladno"

Kada joj se pacijent požali da mu je često hladno, dr. Aje najprije pita koliko dugo to traje i je li osjećaj hladnoće stalan ili se pojavljuje povremeno. Zanimaju je i drugi simptomi, poput umora, ispadanja kose, promjena tjelesne težine ili promjena u pražnjenju crijeva, primjerice zatvora.