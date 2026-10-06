ZDRAVLJE
"Ja sam endokrinolog i ovo je prvo što pitam kada mi se netko požali da mu je stalno hladno"
Ako vam je često hladno dok ljudi oko vas nemaju taj problem, razlog ponekad može biti zdravstveno stanje koje zahtijeva liječnički pregled.
Zračne luke, kina i liječničke ordinacije mjesta su na kojima nije neobično osjećati hladnoću, osobito zbog klima-uređaja, pa čak i tijekom ljeta. No ako ste vi jedina osoba kojoj je hladno, uzrok bi mogao biti nešto drugo.
"Netolerancija na hladnoću nije hitno stanje, ali je ne treba ni zanemarivati. To može biti znak da bi trebalo obaviti liječnički pregled", kaže za magazin Parade dr. Omodamola Aje, endokrinologinja u medicinskom centru Berkshire, koji je povezan s Medicinskim fakultetom Sveučilišta Massachusetts (UMass).
Osim izraženog osjećaja hladnoće, mogu se pojaviti i bol, trnci, utrnulost, drhtavica, ukočenost, slabost, oticanje ili promjene boje kože nakon izlaganja niskim temperaturama. Čak i bez tih dodatnih simptoma, stalni osjećaj hladnoće može otežavati svakodnevni život.
Ponekad je, naravno, dovoljno odjenuti još jedan sloj odjeće. No osjećaj hladnoće može biti i znak određenog zdravstvenog problema.
Što endokrinologinja prvo provjerava?
Kada joj se pacijent požali da mu je često hladno, dr. Aje najprije pita koliko dugo to traje i je li osjećaj hladnoće stalan ili se pojavljuje povremeno. Zanimaju je i drugi simptomi, poput umora, ispadanja kose, promjena tjelesne težine ili promjena u pražnjenju crijeva, primjerice zatvora.
"Ako je primjenjivo, pitala bih i postoje li menstrualne nepravilnosti, promjene na koži ili noktima, poput lomljivih noktiju i suhe kože, kao i postoji li u obitelji povijest bolesti štitnjače", kaže dr. Aje.
Takvi podaci mogu pomoći u otkrivanju uzroka problema, no za postavljanje dijagnoze potrebne su i dodatne pretrage.
"Analiza funkcije štitnjače prva je na popisu testova koje bih zatražila jer je dobro poznato da se hipotireoza može očitovati netolerancijom na hladnoću", objašnjava za Parade.
Provjerila bi razinu tireostimulirajućeg hormona (TSH), koji proizvodi hipofiza i koji potiče štitnjaču na proizvodnju hormona, zatim tiroksina (T4), glavnog hormona koji štitnjača proizvodi i pohranjuje u neaktivnom obliku, kao i trijodtironina (T3), aktivnog hormona koji regulira metabolizam.
Uz hormone štitnjače, dr. Aje zatražila bi i kompletnu krvnu sliku kako bi provjerila postoji li anemija, kao i analizu statusa željeza.
Tri moguća razloga zbog kojih vam je stalno hladno
Postoji nekoliko mogućih razloga zbog kojih osoba često osjeća hladnoću, a pitanja i pretrage koje provodi dr. Aje mogu pomoći u sužavanju mogućih uzroka. Među njima su metaboličke promjene, hormonska neravnoteža i nizak indeks tjelesne mase.
Metaboličke promjene
Prema riječima dr. Aje, metabolizam ima važnu ulogu u održavanju unutarnje tjelesne temperature.
"Kod pacijenata s hipotireozom metabolizam je znatno usporen, zbog čega često osjećaju hladnoću", objašnjava.
Hipotireoza je stanje u kojem štitnjača ne proizvodi i ne oslobađa dovoljno hormona, što usporava metabolizam. Ostali simptomi mogu biti umor, depresija ili tjeskoba, suha koža ili kosa, obilni menstrualni ciklusi, utrnulost, slabost mišića i neobjašnjivo povećanje tjelesne težine.
Hormonska neravnoteža
Čest osjećaj hladnoće može biti povezan i s hormonskom neravnotežom, kaže dr. Aje, pri čemu je hipotireoza jedan od tipičnih primjera. No hladnoća može biti i simptom perimenopauze ili menopauze.
"Žene u perimenopauzi ili menopauzi često se žale na izražene valove vrućine, nakon kojih slijede hladni valovi znojenja", kaže dr. Aje.
Objašnjava da estrogen regulira tjelesni termostat, a smanjenje njegove razine tijekom perimenopauze i menopauze može dovesti do njegova nepravilnog funkcioniranja. Posljedica mogu biti valovi vrućine i hladno znojenje, zbog čega neke žene tijekom noći neprestano skidaju i ponovno stavljaju pokrivač.
Prema znanstvenom pregledu objavljenom 2019. godine u časopisu Journal of Mid-Life Health, više od 80 posto žena u menopauzi doživljava valove vrućine. Iako se o njima najčešće govori kao o osjećaju pretjerane topline, nakon njih često slijedi hladno znojenje.
Nizak indeks tjelesne mase
I značajno ograničavanje unosa kalorija može biti razlog zbog kojeg osoba često osjeća hladnoću, kaže dr. Aje.
"Značajno smanjenje unosa kalorija i gubitak tjelesne težine također mogu usporiti metabolizam, čime se narušava sposobnost organizma da zadrži toplinu", objašnjava.
Osobe s niskim indeksom tjelesne mase također češće osjećaju hladnoću od onih s višim indeksom.
"Što je tjelesna masa manja, to osoba ima manje prirodne izolacije", objašnjava dr. Aje.
Ako se tjelesna težina brzo smanjuje, organizam dodatno usporava metabolizam kako bi sačuvao energiju, što može dovesti do učestalog osjećaja hladnoće.
Kada se zbog hladnoće treba javiti liječniku?
Ako vam je redovito hladno, dok ljudi oko vas nemaju isti problem, dr. Aje savjetuje da se naručite na pregled kod liječnika ili endokrinologa kako bi se utvrdilo postoji li zdravstveni razlog.
"Ako je učestali osjećaj hladnoće praćen umorom, promjenama tjelesne težine, promjenama u pražnjenju crijeva, promjenama na koži, kosi i noktima ili menstrualnim nepravilnostima, obavezno bi trebalo posjetiti liječnika", kaže za Parade. "To može ukazivati na hipotireozu ili anemiju zbog nedostatka željeza, stanja koja se lako mogu dijagnosticirati i liječiti."
Posebno ako osjećaj hladnoće ometa svakodnevni život i onemogućuje vam aktivnosti u kojima uživate, vrijedi razgovarati s liječnikom. Za sve uzroke koje je navela dr. Aje postoje mogućnosti liječenja.
Osjećaj hladnoće način je na koji tijelo može signalizirati da mu nešto nedostaje. Ponekad je dovoljan još jedan džemper, no u nekim slučajevima može biti riječ o problemu zbog kojeg je potrebna liječnička pomoć.
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