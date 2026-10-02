Skori kraj babljeg ljeta? Evo kad je izgledna promjena vremena

Petak je počeo pretežno vedro diljem Hrvatske, tek lokalno s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti je mirno, dok u priobalju puše jak vjetar te je na snazi zabrana u prometu za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. U nastavku petka vjetar će malo oslabjeti sredinom dana, ali će navečer opet pojačati. Prevladavat će uglavnom sunčano.