VREMENSKA PROGNOZA
Skori kraj babljeg ljeta? Evo kad je izgledna promjena vremena
Pročitajte vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.
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Petak je počeo pretežno vedro diljem Hrvatske, tek lokalno s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti je mirno, dok u priobalju puše jak vjetar te je na snazi zabrana u prometu za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. U nastavku petka vjetar će malo oslabjeti sredinom dana, ali će navečer opet pojačati. Prevladavat će uglavnom sunčano.
Za vikend i dalje stabilno. Danju će biti razmjerno toplo, no jutra će na kopnu biti svježa, nerijetko i maglovita.
Na početku novog tjedna bablje ljeto će se nastaviti. No, u drugom dijelu tjedna sve izglednije su nestabilnije prilike, već od četvrtka mjestimice kiša i pljuskovi, krajem tjedna diljem zemlje, uz lokalno obilniju oborinu i značajan pad temperatura.
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