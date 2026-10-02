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VREMENSKA PROGNOZA

Skori kraj babljeg ljeta? Evo kad je izgledna promjena vremena

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Tea Blažević
|
02. lis. 2026. 07:09
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PIXABAY
PIXABAY

Pročitajte vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.

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Petak je počeo pretežno vedro diljem Hrvatske, tek lokalno s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti je mirno, dok u priobalju puše jak vjetar te je na snazi zabrana u prometu za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. U nastavku petka vjetar će malo oslabjeti sredinom dana, ali će navečer opet pojačati. Prevladavat će uglavnom sunčano.

Za vikend i dalje stabilno. Danju će biti razmjerno toplo, no jutra će na kopnu biti svježa, nerijetko i maglovita.

Na početku novog tjedna bablje ljeto će se nastaviti. No, u drugom dijelu tjedna sve izglednije su nestabilnije prilike, već od četvrtka mjestimice kiša i pljuskovi, krajem tjedna diljem zemlje, uz lokalno obilniju oborinu i značajan pad temperatura.

Teme
tea blažević vremenska prognoza

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