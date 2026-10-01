SAVJET POZNATOG KUHARA
Gordon Ramsay otkrio trik za dinstanje luka: Jedan dodatak mijenja teksturu, okus i miris
Poznati kuhar Gordon Ramsay ima jednostavan trik za pripremu luka kojim se on brže omekša, bude sočniji i ukusniji, a neugodan miris tijekom kuhanja manje se širi po domu.
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Dinstanje luka jedan je od onih koraka u pripremi hrane kojemu često ne pridajemo previše pozornosti. Nasjeckamo luk, zagrijemo ulje i ostavimo ga da se dinsta dok se bavimo ostalim dijelovima pripreme jela.
No, profesionalni kuhari imaju trik kojim taj proces mogu ubrzati. Tako Gordon Ramsay u luk koji priprema za variva i umake dodaje sodu bikarbonu i šećer. Na taj način luk se brže izdinsta, a istodobno postaje sočniji i ukusniji, prenosi Krstarica.
Osim toga, ova metoda može smanjiti širenje mirisa luka po cijeloj kući. Za neugodan miris odgovoran je sumpor koji se iz luka oslobađa tijekom termičke obrade.
Kako soda bikarbona utječe na luk
Luk uz dodatak sode bikarbone ne samo da manje širi neugodan miris nego se i zgušnjava, pa ga je lakše probaviti. Soda bikarbona utječe na njegovu teksturu i pomaže mu da tijekom dinstanja brže omekša.
Šećer pritom ima dodatnu ulogu. Tijekom zagrijavanja pomaže razvoju ugodnog, blago karameliziranog okusa. Luk tako dobiva ljepšu boju i puniji okus, što je osobito korisno kada se koristi kao temelj za umak, gulaš, paprikaš ili neko drugo kuhano jelo.
Ako jelo koje pripremate s dinstanim lukom zahtijeva zapršku, možete je izostaviti jer luk pripremljen sa sodom bikarbonom daje jelu potrebnu gustoću. Tako nije potrebno dodavati brašno samo kako bi se umak zgusnuo.
Kako pripremiti još ukusniji dinstani luk
Luk najprije sitno nasjeckajte, a zatim ga stavite u zagrijano ulje. Dodajte malu količinu sode bikarbone i šećera te sve dobro promiješajte. Važno je ne pretjerati sa sodom jer veća količina može promijeniti okus jela.
Luk dinstajte na umjerenoj temperaturi i povremeno ga promiješajte kako se ne bi zalijepio za dno posude. Kada omekša i poprimi blago zlatnu boju, spreman je za nastavak kuhanja.
Ovaj trik može biti osobito praktičan kada pripremate veće količine hrane i želite da luk bude gotov što prije. Umjesto dugog stajanja uz štednjak, dobit ćete mekanu i ukusnu osnovu za jelo za znatno kraće vrijeme.
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