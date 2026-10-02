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"izvijestili nadležna tijela"

Oglasio se Jandrokovićev ured: SOA ga nije obavijestila o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću

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02. lis. 2026. 14:29
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30.09.2026., Zagreb - Sabor 12. sjednicu nastavlja raspravom o Izvjescu glavnog drzavnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu drzavnih odvjetnistava u 2025. godini Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

"Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije obavijestila predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću", priopćili su iz njegovog ureda.

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"Nastavno na pitanje saborskog zastupnika Nikole Grmoje Ured predsjednika Hrvatskoga sabora naglašava kako Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije obavijestila predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću.

Prema dostupnim informacijama SOA je sukladno zakonu o ovom slučaju izvijestila nadležna državna tijela", navodi se o priopćenju.

Ranije se oglasio i Ured predsjednika Republike Zorana Milanovića, a više pročitajte OVDJE.

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Teme
gordan jandroković otpad u gospiću soa

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