Oglasio se Jandrokovićev ured: SOA ga nije obavijestila o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću

Patrik Macek/PIXSELL

"Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije obavijestila predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću", priopćili su iz njegovog ureda.

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"Nastavno na pitanje saborskog zastupnika Nikole Grmoje Ured predsjednika Hrvatskoga sabora naglašava kako Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije obavijestila predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću.

Prema dostupnim informacijama SOA je sukladno zakonu o ovom slučaju izvijestila nadležna državna tijela", navodi se o priopćenju.

Ranije se oglasio i Ured predsjednika Republike Zorana Milanovića, a više pročitajte OVDJE.