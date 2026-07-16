Liječnici upozoravaju na simptom koji mnogi zanemare, a može biti ozbiljan

Ako gubite na težini iako niste mijenjali prehrambene navike niti povećali razinu tjelesne aktivnosti, to može biti ozbiljan znak upozorenja koji ne bi trebalo ignorirati. Iako je uzrok često bezazlen ili se može uspješno liječiti, nenamjerni gubitak tjelesne težine može upućivati i na ozbiljnije zdravstveno stanje. Upravo zato stručnjaci ističu da je rana dijagnoza od ključne važnosti.