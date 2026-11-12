Alarm zbog otpada u Hrvatskoj: Neki gradovi mogli bi ostati bez redovitog odvoza smeća

Open AI / ChatGPT

Udruga Ekologija grada upozorila je u četvrtak na sve veći problem prihvata otpada na odlagalištima u Hrvatskoj, ocijenivši da bi zbog nedostatnih kapaciteta i odbijanja prihvata otpada iz drugih sredina u dijelu zemlje mogao biti prekinut njegov redoviti odvoz.

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Zbog, kako navode, krize povjerenja u sustav gospodarenja otpadom nakon afera s ilegalno odloženim otpadom, niz je odlagališta ograničio ili obustavio prihvat otpada iz drugih gradova i općina. Među njima su splitski Karepovac, pločanski Lovornik, bjelovarske Doline, zadarsko Diklo i ogulinski Sodol, navodi udruga u priopćenju.

Posljedice nedostatka raspoloživih kapaciteta, ističu, posebno osjećaju Makarska i općine Makarskog primorja, Omiš, Kaštela, Dugi Rat, Zadvarje i Šestanovac, koji su bili prisiljeni tražiti zamjenska odlagališta, sklapati privremene dogovore ili organizirati prijevoz otpada u udaljenije županije.

Slične teškoće, navode, imali su i Varaždin, Samobor, Jastrebarsko, Josipdol i Plaški, dok je Otočac nakon zatvaranja odlagališta Podum preusmjerio otpad u Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora.

Udruga upozorava da problem ne pogađa samo komunalni nego i industrijski otpad te da bi davatelji javne usluge i ovlaštene tvrtke mogli ostati bez prostora za njegovo odlaganje i zbrinjavanje.

"Ako davatelji javne usluge i ovlaštene tvrtke ostanu bez mjesta za odlaganje, otpad neće nestati", upozoravaju, navodeći da bi mogao završiti na ulicama, u šumama i uz rijeke ili u prepunim skladištima, gdje raste opasnost od požara.

Od Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost traže da donesu obvezujuće rješenje o prihvatu komunalnog otpada iz općina koje su ostale bez odlagališta te izrade hitan plan zbrinjavanja neopasnog industrijskog i opasnog otpada.

Open AI / ChatGPT

Traže i provjeru ugovornih obveza odlagališta koja su dobila sredstva Fonda, uz primjenu ugovornih mjera, uključujući povrat sredstava, ako se utvrdi da odbijaju prihvat otpada protivno ugovorima.

Također traže javnu objavu podataka o odlagalištima koja imaju slobodne kapacitete, o njihovu opsegu te o onima koja odbijaju prihvat otpada.

"Vrijeme je za odluke, ne za politiku. Svaki tjedan u kojem se stranke, ministarstva, županije i gradovi međusobno optužuju tjedan je bliže otpadu na ulicama", poručuje predsjednik udruge Josip Pavlović.