OPASNA PRAKSA
Ljudi lažu liječnicima kako bi dobili lijekove: Novo istraživanje otkrilo zabrinjavajuće razmjere
Novo nacionalno istraživanje pokazalo je da je gotovo 30 % odraslih osoba u SAD-u lagalo liječnicima kako bi dobilo antibiotike. Neki su pacijenti priznali da su pretjerivali u opisivanju svojih simptoma, dok su ih drugi u potpunosti izmislili.
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Zasebno istraživanje pokazalo je da je 27% roditelja i skrbnika također lagalo o simptomima svoje djece kako bi dobili recepte za antibiotike.
Prvo istraživanje obuhvatilo je gotovo 960 odraslih osoba iz različitih dijelova SAD-a, a provedeno je u siječnju i veljači 2026.
Sudionici su pitani jesu li ikada preuveličavali koliko su njihovi simptomi ozbiljni ili dugotrajni ili su izmišljali simptome kako bi nagovorili liječnike da propišu antibiotike.
Također su ih pitali o razlozima za to i njihovim stavovima o zdravstvenoj skrbi i upotrebi antibiotika.
Rezultati su pokazali da je 28% sudionika lažno predstavilo svoje simptome kako bi dobili antibiotike. Njih 26% reklo je da su preuveličali postojeće simptome, dok je 17% priznalo da su izmišljali simptome. Vrućica, kašalj i grlobolja bili su među najčešće prijavljenim simptomima.
Gotovo dvije trećine onih koji su lagali vjerovali su da će njihovi postupci uvjeriti liječnike da propišu antibiotike. Oko 77% reklo je da su barem jednom uspjeli dobiti recept ovim pristupom.
Znanstvenici su otkrili da su mnogi pacijenti lagali jer su se osjećali jako bolesno i željeli se brzo oporaviti. Neki su vjerovali da će im antibiotici pomoći da se brže vrate na posao i drugim svakodnevnim aktivnostima.
Drugi su željeli veću kontrolu nad liječenjem koje su primali.
Anketa je također otkrila da su ljudi koji su lagali češće osjećali da liječnici ne shvaćaju ozbiljno njihove pritužbe. Također su češće vjerovali da je zabrinutost zbog otpornosti na antibiotike pretjerana ili neistinita.
U drugoj anketi sudjelovalo je 236 roditelja i skrbnika djece i tinejdžera mlađih od 18 godina. Pitali su ih jesu li ikada preuveličavali ili izmišljali simptome svoje djece kako bi dobili antibiotike.
Njih 27% priznalo je da je to učinilo. Među tim skrbnicima, 87% reklo je da im je njihov pristup pomogao da barem jednom dobiju antibiotike.
Njihovi razlozi bili su slični onima koje su naveli odrasli u prvoj anketi, uključujući zabrinutost za zdravlje njihove djece i uvjerenje da će im antibiotici pomoći da se brže oporave.
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