Psihijatrica iz KBC-a Zagreb: "Jastuk na glavi prvi sam put u životu vidjela na tim snimkama"

"S obzirom na moje profesionalno iskustvo, ovakva je situacija iznimka. Skrb o psihijatrijskim pacijentima iznimno je zahtjevna. To je skrb koja od svih nas zahtijeva maksimalnu predanost i duboko sam uvjerena da svi koji rade u sustavu psihijatrijske skrbi ondje rade zato što to žele.