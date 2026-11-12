Sara Medved
Psihijatrica iz KBC-a Zagreb: "Jastuk na glavi prvi sam put u životu vidjela na tim snimkama"
Psihijatrica na zagrebačkom Rebru, Sara Medved, dala je izjavu nakon sjednice Gradske skupštine. Komentirala je slučaj smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, istaknuvši kako je, prema njezinu profesionalnom iskustvu, riječ o iznimci.
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"S obzirom na moje profesionalno iskustvo, ovakva je situacija iznimka. Skrb o psihijatrijskim pacijentima iznimno je zahtjevna. To je skrb koja od svih nas zahtijeva maksimalnu predanost i duboko sam uvjerena da svi koji rade u sustavu psihijatrijske skrbi ondje rade zato što to žele.
Naši pacijenti zahtijevaju posebnu pažnju i to je nešto što u svakom trenutku pokušavamo komunicirati, ne samo unutar zdravstvenog sustava nego i mnogo ranije”, rekla je Medved.
"Želim poručiti da svi mi koji radimo u sustavu psihijatrijske skrbi odgovaramo vlastitom etičnošću i profesionalnošću da što bolje brinemo o pacijentima kojima je takva skrb prijeko potrebna", istaknula je.
"Jastuk na glavi prvi sam put u životu vidjela"
Na pitanje o pacijentima koji se sada javljaju u javnost i iznose svoja negativna iskustva iz psihijatrijskih ustanova, Medved je odgovorila:
"Ja osobno ne primam takve pritužbe. Prema mojem iskustvu, ovakva situacija je iznimka", rekla je.
Upitana bi li kao liječnica zaustavila postupanje medicinskih tehničara da je bila prisutna, odgovorila je kako je riječ o hipotetskom pitanju.
"To je vrlo hipotetsko pitanje. Znam kako ja postupam i kako postupa moj tim kada je osoba agitirana i kada je potrebno primijeniti humano fizičko sputavanje. Jastuk na glavi prvi sam put u životu vidjela na tim snimkama”, rekla je i dodala;
"Za takve situacije postoje postupci. Svi ti postupci nešto su s čime smo upoznati. Govorim iz osobnog iskustva kao djelatnica KBC-a Zagreb. Imamo pravilnike, poznajemo ih i primjenjujemo. Ovako nešto nikada u životu nisam ni vidjela ni čula”, zaključila je Medved.
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