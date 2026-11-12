lindsey vonn
Legendarna skijašica šokirala pratitelje: "Pogledajte što su mi izvadili iz noge"
Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn (42) i dalje se oporavlja od teške ozljede koju je zadobila na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Iza nje je već devet operacija, a najnoviji zahvat uključivao je uklanjanje metalnih pločica i vijaka ugrađenih nakon nesreće.
Oglas
Jedna od najboljih skijašica svih vremena na društvenim je mrežama objavila snimku na kojoj je pokazala medicinski materijal izvađen iz njezine noge. Fotografija i snimka izazvale su brojne reakcije pratitelja.
"Sve su mi ovo izvadili iz noge", napisala je Vonn uz snimku na kojoj se vidi i njezina zavijena desna noga.
Iako je operacija prošla uspješno, pred Amerikankom je još dug put do oporavka. Već devet mjeseci nosi se s posljedicama teške ozljede, a zasad nije poznato kada će se moći vratiti uobičajenim fizičkim aktivnostima ni hoće li ponovno nastupati na profesionalnoj razini.
Težak pad na Olimpijskim igrama
Podsjetimo, Vonn je na Olimpijske igre stigla unatoč ozljedi prednjeg križnog ligamenta koju je prethodno zadobila tijekom natjecanja Svjetskog kupa. Unatoč zdravstvenim problemima, odlučila je nastupiti u želji da osvoji još jednu olimpijsku medalju.
Njezin nastup završio je teškim padom nakon kontakta sa skijaškom vratnicom, zbog čega je hitno prevezena u bolnicu u Italiji. Liječenje je poslije nastavila u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je prošla kroz niz operacija.
Prije nekoliko tjedana u razgovoru za ESPN govorila je o oporavku i otkrila da joj najveće probleme stvara desni gležanj, prenosi Nova.rs.
"Lijeva noga zapravo se oporavlja jako dobro. Još nemam prednji križni ligament, pa će biti potrebno izvaditi metal iz noge i popraviti ga. Problem je moj desni gležanj. Još je slomljen, ali više ne boli toliko", rekla je tada.
Sporiji oporavak od očekivanog
Amerikanka je priznala da joj je razdoblje oporavka jedno od najtežih životnih iskustava, osobito zato što je navikla na svakodnevne treninge i natjecanja.
Istaknula je da se morala naučiti strpljenju jer se oporavak odvija mnogo sporije nego što je očekivala, unatoč velikom trudu koji ulaže u rehabilitaciju.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas