savjeti za prevenciju
Pametni telefon uništio mi je zapešće. Evo kako se to dogodilo
Sve je počelo tupom boli u desnom zapešću. Možda sam pretjerala s vježbanjem u teretani. Zato sam prestala dizati utege desnom rukom.
No bol se ponovno pojavila. Jesam li nosila previše teških vrećica? Ili sam se spotaknula i pala na zapešće? Ne, ništa se od toga nije dogodilo, piše Antoinette Radford za CNN.
Jednog sam jutra došla na posao i počela tipkati na tipkovnici, a bol se pogoršala. Tada sam shvatila da se možda nisam ozlijedila u nekom konkretnom trenutku. Možda je uzrok bio moj pametni telefon, odnosno njegova pretjerana upotreba.
Naše šake sastoje se od tetiva, malih kostiju, mišića i živaca koji prolaze kroz jedno središnje područje – zapešće.
Šake i zapešća posebno su osjetljivi na oštećenja uzrokovana tisućama sitnih pokreta koje svakodnevno izvodimo, osobito kada se radnje poput tipkanja na mobitelu neprestano ponavljaju.
Postoje tri glavna zdravstvena stanja povezana s pretjeranom upotrebom pametnih telefona. Škljocavi prst (trigger finger) nastaje kada se upali tetiva koja omogućuje savijanje prsta, zbog čega prst može zapeti u određenom položaju.
De Quervainov tenosinovitis stanje je u kojem dvije tetive uz palac postaju otečene i nadražene. Sindrom karpalnog tunela nastaje kada dođe do pritiska na glavni živac koji prolazi kroz zapešće prema šaci.
Iako se ne smatra nužno medicinskim stanjem, takozvani „mali prst od pametnog telefona” također može nastati zbog ponavljajućih pokreta. Riječ je o privremenom udubljenju na malom prstu koje nastaje zbog načina držanja mobitela.
Dr. Ariel Williams, ortopedska kirurginja specijalizirana za kirurgiju šake i gornjih ekstremiteta na Yale Medicineu, kaže da liječi sve veći broj pacijenata koji navode da su im mobiteli pogoršali simptome ili da su se njihovi problemi pojavili nakon promjene načina upotrebe mobitela.
„Vjerojatno je riječ o kombinaciji ponavljajućih pokreta koje izvodimo dok koristimo mobitele i dugotrajnog zadržavanja tijela u određenom položaju”, kaže Williams, koja je i docentica ortopedske kirurgije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Yale.
„Sve to dodatno opterećuje naše kosti, zglobove, ligamente i tetive, a može izazvati i promjene koje u konačnici dovode do povećanog pritiska na živce.”
Ipak, još je prerano zaključiti utječe li ova tehnologija više na šake ili na zapešća.
„Ovaj problem zahvaća i zapešća i šake, a ponekad vidimo i probleme koji potječu iz laktova”, objašnjava Williams.
„Naša zapešća i šake iznimno su složeni, a u njima se neprestano ponavlja velik broj sićušnih pokreta. Svaki put kada pomičemo sadržaj na zaslonu ili šaljemo poruku, ti pokreti s vremenom stvaraju kumulativno opterećenje.”
Kako tehnologija utječe na vrat?
No nisu pogođene samo naše šake i zapešća. Vrat je još jedan dio tijela koji je izložen znatnom opterećenju zbog neprestane upotrebe tehnologije. Izraz tech neck, odnosno „tehnološki vrat”, koristi se za opisivanje simptoma povezanih s takvom vrstom boli.
Ti simptomi uključuju bol u stražnjem dijelu vrata, bol ili osjećaj zategnutosti u stražnjem i bočnim dijelovima vrata, ukočenost, smanjenu pokretljivost vrata te glavobolje.
To je stanje na koje bi mnogi ljudi trebali obratiti pozornost, kaže fizioterapeutkinja Kelly Robinson, specijalizirana za ergonomiju, koja radi u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Ljudi sve veći dio svakodnevnih aktivnosti obavljaju na mobitelima, osobito s razvojem umjetne inteligencije, ističe Robinson.
„Pametni telefoni i prijenosna računala jednostavno su postali dio svačijeg života”, kaže.
„Bilo da je riječ o privatnom ili poslovnom životu, a vjerojatno i jednom i drugom.”
„Tehnološki vrat” može uzrokovati glavobolje i umor
Utjecaj tehnologije na vrat može biti izrazito velik. Kroz vrat prolazi više važnih živaca i živčanih putova, zbog čega dugotrajno nepravilno držanje može dovesti do glavobolja i umora.
Svaki put kada savijete vrat prema naprijed, znatno povećavate pritisak na njegov stražnji dio.
„O tome je provedeno mnogo istraživanja”, kaže Robinson.
„Pokazalo se da čak i povećanje kuta savijanja vrata za 10 ili 20 stupnjeva, primjerice dok gledate prema dolje u mobitel, povećava opterećenje donjeg dijela vrata i njegovih zglobova.”
„Ako mi je glava nagnuta prema dolje pod kutom od samo 30 stupnjeva, opterećenje struktura vrata povećava se tri puta, što može značiti opterećenje od približno 15 do 20 kilograma.”
Kako spriječiti bolove uzrokovane upotrebom tehnologije?
Neki savjeti za sprječavanje bolova povezanih s tehnologijom dovoljno su jednostavni da ih možete uključiti u svakodnevni život, kaže Robinson.
Koristite obje ruke
Neprestano držanje mobitela u jednoj ruci znači da sva težina i opterećenje padaju na tu ruku, što može uzrokovati ozljede zbog ponavljajućeg naprezanja.
Pokušajte povremeno koristiti drugu ruku. Tako ćete rasporediti opterećenje na obje ruke.
Približite stolicu radnom stolu
Približavanje stolice radnom stolu može znatno poboljšati držanje tijela.
Kada sjedite predaleko od stola, vrat i leđa naginju se prema naprijed i zaobljuju.
Približavanjem stolice automatski ćete lakše držati vrat uspravno, pod uvjetom da imate odgovarajuću opremu opisanu u sljedećem savjetu.
Nabavite stalak za prijenosno računalo
Podignite prijenosno računalo u visinu očiju kako biste izbjegli neprestano gledanje prema dolje.
Bežična tipkovnica i miš također mogu pomoći.
Tako nećete morati držati ruke ili usmjeravati pogled u neprirodnim položajima.
Aktivirajte mišiće leđa
Vježba veslanja s elastičnom trakom može pomoći u aktivaciji mišića leđa prije nego što provedete cijeli dan sjedeći za radnim stolom.
To će vam pomoći da tijelo držite uspravnije, umjesto da se pogrbite.
Istežite ruke iza leđa
Spojite ruke iza leđa i nagnite se prema naprijed.
Time ćete istegnuti gornji dio leđa i pomoći održavanju pravilnijeg položaja glave.
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