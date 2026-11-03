Dermatologinja i nutricionistica dr. Thivi Maruthappu za BBC objašnjava da koža s godinama prirodno gubi čvrstoću i elastičnost. Već od sredine dvadesetih godina kolagen, protein odgovoran za strukturu kože, počinje se razgrađivati brže nego što ga tijelo može nadomjestiti. Na starenje utječu i genetika, sunce, onečišćenje te prehrana.