Hrana protiv starenja
Tajna mladolikog izgleda možda je na vašem tanjuru: Evo što kaže stručnjakinja
Britanci troše sve više novca na proizvode protiv starenja. Prema istraživanju YouGova, 28 posto njih mjesečno izdvaja više od 25 funti za njegu kože i dodatke prehrani koji bi im trebali pomoći da zadrže mladolik izgled. No može li promjena prehrane biti jednako učinkovita kao skupe kreme i serumi?
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Dermatologinja i nutricionistica dr. Thivi Maruthappu za BBC objašnjava da koža s godinama prirodno gubi čvrstoću i elastičnost. Već od sredine dvadesetih godina kolagen, protein odgovoran za strukturu kože, počinje se razgrađivati brže nego što ga tijelo može nadomjestiti. Na starenje utječu i genetika, sunce, onečišćenje te prehrana.
Koje namirnice ubrzavaju starenje kože?
Prekomjerna konzumacija rafiniranog šećera može pridonijeti nastanku bora. Riječ je o procesu glikacije, tijekom kojeg šećeri reagiraju s kolagenom i čine ga krućim, zbog čega koža gubi elastičnost.
Ultraprerađeno crveno meso i pržena hrana također mogu negativno utjecati na izgled kože. Maruthappu objašnjava da takva prehrana može narušiti zdravlje crijeva i potaknuti upalne procese koji ubrzavaju starenje kože.
Ni alkohol nije bez posljedica. Jedno opservacijsko istraživanje pokazalo je da su osobe koje su tjedno konzumirale više od osam jedinica alkohola imale izraženije bore na licu. Alkohol može pridonijeti dehidraciji, upalama, oksidativnom stresu i poremećajima spavanja.
A što je s vodom? Iako je hidratacija važna za zdravlje, nema dovoljno dokaza da ispijanje velikih količina vode samo po sebi može osigurati mladolik izgled.
Što jesti za mladolik izgled?
Dobra vijest za ljubitelje kave jest da umjerena konzumacija može imati određene koristi. Kava sadrži antioksidanse koji pomažu neutralizirati slobodne radikale i smanjiti oksidativni stres povezan s oštećenjem kolagena.
Maruthappu preporučuje i namirnice bogate antioksidansima, poput borovnica, zelenog čaja i sumaka, začina koji se često koristi u iranskoj kuhinji.
A što je s popularnim dodacima kolagena? Znanstveni pregled 113 istraživanja pokazao je da kolagen u kapsulama i prahu može imati određene koristi za kožu ako se redovito uzima.
„Neće učiniti da izgledate deset godina mlađe, ali poboljšavaju hidrataciju kože i smanjuju vidljivost sitnih bora. Sve je više dokaza koji to potvrđuju”, zaključuje Maruthappu.
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