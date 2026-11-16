Stručnjaci se ne slažu
Što prvo treba oprati tijekom tuširanja – kosu, lice ili tijelo?
Tuširanje je svakodnevna rutina o kojoj većina ljudi gotovo i ne razmišlja. No jeste li se ikada zapitali postoji li pravilan redoslijed pranja kose, lica i tijela? Pokazalo se da čak ni stručnjaci nemaju jedinstven odgovor.
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Rasprava o tome što bi trebalo prvo oprati tijekom tuširanja nedavno se proširila društvenom mrežom X. Dok neki smatraju da je najlogičnije krenuti od kose i postupno se spuštati prema ostatku tijela, drugi tvrde da bi kosu trebalo ostaviti za kraj.
Kako piše britanski Daily Mail, mišljenja su podijeljena i među stručnjacima, koji nude različita objašnjenja za svoje preporuke.
Prvo kosa, zatim lice i tijelo
Mikrobiologinja Primrose Freestone sa Sveučilišta u Leicesteru smatra da je najbolje tuširanje započeti pranjem kose.
Prema njezinim preporukama, najprije treba nanijeti šampon i regenerator, a zatim nastaviti s pranjem od glave prema stopalima. Nakon kose slijedi lice, potom ruke, ramena i leđa, dok bi dijelove tijela ispod struka trebalo oprati posljednje.
Freestone ističe i važnost redovitog održavanja higijene. Prema njezinim riječima, s tehničkog stajališta dovoljno je oprati tijelo svaki drugi dan, no osobe koje posebno paze na osobnu higijenu mogu se temeljito prati svakodnevno.
Sama se pridržava vrlo strogih higijenskih pravila. U njezinu kućanstvu ručnici se koriste samo jednom, nakon čega se peru na 60 stupnjeva. Kupaonske prostirke peru se najmanje jednom tjedno, a glava tuša redovito se čisti.
Posebno upozorava na mikroorganizme koji se mogu nakupljati u glavi tuša, među kojima mogu biti i bakterije legionele.
Drugi stručnjak preporučuje potpuno obrnut redoslijed
S njezinim se savjetima, međutim, ne slaže Matee Rajput, klinički direktor klinike KSL.
On smatra da bi tuširanje trebalo započeti pranjem tijela, nastaviti čišćenjem lica, a kosu oprati posljednju.
Razlog su ostaci šampona i regeneratora koji se mogu zadržavati na koži i vlasištu. Prema njegovu objašnjenju, nakupljanje tih proizvoda može pridonijeti začepljenju pora i folikula dlake.
Rajput upozorava i na čestu naviku nanošenja regeneratora na kosu dok se istodobno pere ostatak tijela. Smatra da predugo zadržavanje ostataka proizvoda na vlasištu može dovesti do njihova nakupljanja, što potencijalno može nepovoljno utjecati na rast kose i pridonijeti njezinu prorjeđivanju.
Postoji li onda pravilan redoslijed?
Iako stručnjaci nude različite preporuke, njihovi se savjeti temelje na istom cilju – temeljitom uklanjanju nečistoća i ostataka kozmetičkih proizvoda.
Freestone prednost daje pranju od glave prema dolje, dok Rajput smatra da bi kosu trebalo ostaviti za kraj kako bi se izbjeglo predugo zadržavanje proizvoda na koži i vlasištu.
Zato se, barem prema ovim stručnim mišljenjima, ne može govoriti o jednom redoslijedu tuširanja oko kojeg postoji potpuna suglasnost.
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