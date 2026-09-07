OPREZ
Jedna navika pri tuširanju može dovesti do teške infekcije oka i gubitka vida
Jedna naizgled bezazlena navika tijekom tuširanja može biti posebno opasna za osobe koje nose kontaktne leće i u rijetkim slučajevima dovesti do ozbiljnog oštećenja vida.
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Tuširanje, pranje zubi i potom skidanje kontaktnih leća godinama su bili uobičajeni dio večernje rutine 20-godišnje Amerikanke Grace Jamison. No, nakon što je pod tuš stala s lećama u očima, zarazila se akantamebama (Acanthamoeba), mikroskopski sitnim jednostaničnim parazitima.
Najvećem su riziku izloženi upravo nositelji kontaktnih leća koji se tuširaju, kupaju u kadi ili plivaju u stajaćim vodama. Ako paraziti dospiju ispod kontaktne leće, mogu se nastaniti u rožnici i početi je oštećivati.
U slučaju da se infekcija ne otkrije i ne počne liječiti na vrijeme, posljedice mogu biti teške, a oštećenje rožnice ponekad zahtijeva i presađivanje tkiva, prenosi Fenix magazin.
Četiri mjeseca bez vida
Grace Jamison zbog je teške infekcije privremeno potpuno izgubila vid. „Prije nego što se ovo dogodilo, nitko mi nikada nije rekao da ne bih smjela nositi kontaktne leće dok se tuširam“, izjavila je Grace za američki magazin People, a svoju je priču podijelila i na TikToku.
Problem s ovom infekcijom jest što se često prepozna tek kada je već uznapredovala. Nakon tuširanja Grace je najprije osjećala tek blagi svrbež u očima i prolaznu suhoću. Liječnici su joj kasnije dijagnosticirali akantamebni keratitis, ozbiljnu i bolnu upalu rožnice.
Zbog infekcije je oko četiri mjeseca provela potpuno bez vida. Dio vida s vremenom joj se vratio, no oči su joj i dalje ozbiljno i trajno oštećene.
Zašto su posebno ugroženi nositelji mekih leća?
Akantamebe mogu napasti živčane završetke u oku, što može uzrokovati izrazito snažne bolove, dok u najtežim slučajevima može doći i do pucanja rožnice. Akantamebni keratitis liječi se posebnim kapima, a oporavak može trajati i do godinu dana.
Posebno su izloženi ljudi koji koriste meke mjesečne kontaktne leće. „Meke leće prianjaju znatno čvršće uz rožnicu nego tvrde leće. Zbog toga je cirkulacija suznog filma slabija, a mikrobi i uzročnici infekcija ostvaruju izravan i dugotrajan kontakt s površinom oka“, pojašnjava dr. Philipp Roberts, voditelj specijalističke ambulante za rožnicu u očnoj klinici Sulzbach.
Paraziti se mogu nalaziti u vodi iz slavine, ali i u rijekama, jezerima i bazenima. Ipak, liječnici ističu da je rizik od zaraze općenito relativno malen. U Europi se godišnje bilježe jedan do dva slučaja na milijun ljudi, dok je svjetski prosjek nešto viši i iznosi oko tri slučaja na milijun stanovnika.
Unatoč tome, pravilo prevencije je jasno – kontaktne leće treba skinuti prije bilo kakvog kontakta lica s vodom.
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