Jedna navika pri tuširanju može dovesti do teške infekcije oka i gubitka vida

Paraziti se mogu nalaziti u vodi iz slavine, ali i u rijekama, jezerima i bazenima. Ipak, liječnici ističu da je rizik od zaraze općenito relativno malen. U Europi se godišnje bilježe jedan do dva slučaja na milijun ljudi, dok je svjetski prosjek nešto viši i iznosi oko tri slučaja na milijun stanovnika.