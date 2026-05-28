mnogi ga podržali
Hrvat podijelio što ga najviše živcira na svadbama: "Jesam li ja jedini kome je to nebulozno?"
"Jesam li ja jedini kojem je nebulozno da se na svadbi od mene kao gosta očekuje da platim stolicu?" - pitanje je koje je na Redditu postavio korisnik pod nadimkom "Piton25cm" i time izazvao pravu lavinu reakcija.
Iako, kako kaže, uvijek stavi novac u kuvertu, apsurdnim da ga netko zove na proslavu koju onda on sam mora financirati. Svoju frustraciju usporedio je sa situacijom u kojoj bi djevojku pozvao na večeru i potom očekivao da ona plati račun. "Podsjeća me na fore iz školskih dana 'ja častim, ti plaćaš'. Samo što ovdje to nije fora, nego doslovno značenje", zaključio je, a prenosi Večernji list.
Njegova objava brzo je postala jedna od najpopularnijih tema na subredditu r/askcroatia, a stotine korisnika podijelilo je svoja mišljenja i iskustva, pri čemu je velika većina stala na stranu autora. Jedan od najpopularnijih komentara sažima osjećaj mnogih: "Moj budžet za svadbe je XY novaca. Ako gospoda žele svadbu u Esplanadi s albino prepelicama na meniju, moj budžet se ne mijenja. Na njima je da prilagode SVOJ budžet, a ne da ja odustajem od godišnjeg i novih zimskih guma."
Mnogi su se prisjetili starih vremena, ističući kako se tradicija potpuno izmijenila. "Moji starci su se ženili krajem 90-ih. Proslava za 36 ljudi, onoliko koliko su si mogli priuštiti. Za poklone su dobili komplet čaša, pribor za jelo, vazu... I tad je to bilo normalno", napisao je jedan korisnik, dok su se drugi zgražali nad pričama o mladencima koji nakon svadbe prvo sjednu i broje kuverte uz riječi "da vidimo koliko smo zaradili".
Ipak, dio korisnika brani običaj darivanja novca. Jedni ga vide kao praktičan način pomoći mladom paru na početku zajedničkog života, umjesto da dobiju tri mikrovalne i bezbroj setova tanjura. Drugi, pak, svadbu uspoređuju s roštiljem na koji svatko nešto donese. "Svadba je isto to, samo na višoj razini. Da si ne 'plaćaš stolicu', proslava vjenčanja sa cijelom rodbinom i svim prijateljima bi bila dostupna samo bogatima", smatra jedan komentator. Ključ je, slažu se mnogi, u odnosu s mladencima - ako su vam bliski, želite im pomoći, a ako vas zovu "reda radi", na poziv se zahvalite i ne dođete.
Rasprava je posebno aktualna u kontekstu sve većih troškova organizacije vjenčanja. Cijena "stolice" u hrvatskim gradovima posljednjih je godina znatno porasla i nerijetko premašuje sto eura po osobi, a u luksuznijim prostorima penje se i do 170 eura. To stvara ogroman pritisak na goste od kojih se nepisanim pravilom očekuje da svojim darom pokriju trošak svog mjesta i još dodaju nešto "za mladence".
