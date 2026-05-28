Hrvat podijelio što ga najviše živcira na svadbama: "Jesam li ja jedini kome je to nebulozno?"

Ipak, dio korisnika brani običaj darivanja novca. Jedni ga vide kao praktičan način pomoći mladom paru na početku zajedničkog života, umjesto da dobiju tri mikrovalne i bezbroj setova tanjura. Drugi, pak, svadbu uspoređuju s roštiljem na koji svatko nešto donese. "Svadba je isto to, samo na višoj razini. Da si ne 'plaćaš stolicu', proslava vjenčanja sa cijelom rodbinom i svim prijateljima bi bila dostupna samo bogatima", smatra jedan komentator. Ključ je, slažu se mnogi, u odnosu s mladencima - ako su vam bliski, želite im pomoći, a ako vas zovu "reda radi", na poziv se zahvalite i ne dođete.