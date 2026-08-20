"BOGOVSKA KLOPA"
Ovako se 1969. jelo na svadbama u bivšoj Jugi: "Kad usporedim s današnjom hranom, plače mi se"
Fotografija jelovnika sa svadbene večere održane 1969. godine u Crikvenici privukla je pažnju korisnika Reddita zbog količine i raznovrsnosti hrane koja se tada posluživala.
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Jelovnik je sačuvan sa svečane večere održane 18. listopada 1969. godine u Crikvenici, u hotelu „Pavilions Riviera“, odnosno pansionu „Villa Danica“. Već na prvi pogled jasno je da se na gostima nije štedjelo.
Večera je započinjala hladnim narescima, nakon čega se posluživala goveđa juha s domaćim rezancima, a potom goveđi odrezak u crnom vinu. Na jelovniku su bili i riža na maslacu, krumpir, miješana salata, razni domaći kolači te sezonsko voće.
No, to nije bio kraj. U nastavku večere posluživali su se teleće i svinjsko pečenje, piletina s prženim mladim krumpirom te varivo od graška na bečki način. Gosti su mogli dobiti i zelenu salatu, dok su za kraj slijedili svadbena torta i crna kava.
Posebnu pažnju privlači detalj pri dnu jelovnika, gdje je navedena sarma s kiselim kupusom. Dakle, čak ni svečana večera u hotelu nije mogla proći bez jednog od omiljenih domaćih specijaliteta, napominje City magazin.
Ni izbor pića nije bio skroman. Gosti su mogli birati bijelo vino s Hvara, različite aperitive, Cocktu, oranžadu, mineralnu i soda-vodu. Danas, kada se svadbene proslave često temelje na nekoliko pomno odabranih specijaliteta, ovakav jelovnik djeluje gotovo nevjerojatno raskošno i „domaćinski“.
Čak i bez podatka o cijeni menija, količina ponuđene hrane dovoljno govori – od predjela, juhe i nekoliko vrsta mesa, preko kolača, voća, torte i kave, pa sve do sarme.
"Klopa zvuči bogovski", "Al' se nekad jelo", "Kad usporedim s današnjom hranom na svadbama, plače mi se", neki su od komentara.
Ipak, dio korisnika ne vidi veliku razliku između tadašnjeg i današnjeg jelovnika. "Pa i danas je identičan", "Što im znači goveđi odrezak, nije valjda da su pržili govedinu", "Odrezak je šnicla", neki su od komentara.
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