"Ovo je apsurdno"
Nije mogao doći na vjenčanje jer je bio bolestan. Zatim je dobio račun od mladenaca
Odlazak na svadbu otkazao je samo tri dana prije velikog dana jer se teško razbolio i nije želio riskirati da zarazi druge goste. No, umjesto razumijevanja, od mladenaca ga je dočekalo neugodno iznenađenje – račun od oko 230 eura.
Priču je supruga pozvanog gosta objavila na popularnom internetskom forumu. Objasnila je da je njezin suprug na vrijeme potvrdio dolazak, no nekoliko dana prije svadbe dobio je tešku virozu. Budući da nije želio bolest prenijeti na ostale uzvanike, odlučio je ostati kod kuće.
Mladencima je javio da zbog bolesti neće moći doći. Nekoliko dana kasnije stigao je zahtjev za uplatu, piše britanski Mirror, a prenosi N1 Slovenija.
"Suprug je dobio račun od 230 eura jer smo tri dana prije svadbe otkazali dolazak zbog njegove bolesti. To je nevjerojatan iznos, pogotovo u današnje vrijeme. Osim toga, mladence jedva poznajemo", napisala je njegova supruga.
Prema njezinim riječima, mladenci su novac zatražili putem aplikacije Venmo.
Mladenci računali na trošak hrane i pića
Mladenci su navodno smatrali da bi gost trebao podmiriti troškove koji su za njega već bili predviđeni – od hrane i pića do drugih organizacijskih troškova.
No, slučaj je izazvao burne reakcije na internetu. Mnogi korisnici smatrali su da je teško opravdati naplatu osobi koja je otkazala dolazak zbog bolesti, pogotovo zato što bi dolaskom mogla zaraziti druge goste.
"Naplaćuju vam zato što ste otkazali zbog bolesti? To je apsurdno", napisao je jedan korisnik.
Drugi su istaknuli da gost nije jednostavno promijenio mišljenje u posljednji trenutak, već je pokušao postupiti odgovorno i zaštititi ostale uzvanike.
Bilo je i onih koji su smatrali da je ovakav potez dovoljan razlog za preispitivanje odnosa s mladencima.
Sličan slučaj već je izazvao veliku pažnju
Ovo nije prvi put da se povela rasprava o tome trebaju li gosti plaćati troškove ako se ne pojave na svadbi.
Prije nekoliko godina pažnju javnosti privukli su Doug i Dedra Simmons iz Chicaga, koji su na društvenim mrežama objavili račun od 240 dolara namijenjen gostima koji se bez prethodne najave nisu pojavili na njihovoj svadbi na Jamajci.
Ipak, račun na kraju nisu stvarno poslali gostima. Objavu su iskoristili kako bi pokazali koliko ih je pogodilo što neki uzvanici nisu na vrijeme javili da neće doći. Nakon toga neki su im se gosti ispričali, a mladoženja je kasnije priznao da je njegova reakcija možda bila pretjerana.
Bolest je ipak posebna okolnost
Svadbe se planiraju mjesecima unaprijed, a organizatori unaprijed plaćaju salu, catering, piće i brojne druge usluge. Zbog toga svaka promjena broja gostiju može predstavljati dodatni trošak.
Ipak, bolest je okolnost koju je teško predvidjeti. Ako se gost razboli, ostanak kod kuće u pravilu je odgovornija odluka nego dolazak na veliko okupljanje i moguće širenje zaraze.
Naravno, važno je mladence obavijestiti što je prije moguće. Ako netko zna da neće moći doći, pravodobna obavijest organizatorima može pomoći da prilagode broj obroka i druge detalje s restoranom ili cateringom.
Može li se gostu uopće naplatiti nedolazak?
Pravno gledano, odgovor nije jednostavan i ovisi o okolnostima konkretnog slučaja i zakonima države u kojoj se svadba održava.
Samo pozivnica za svadbu u pravilu nije isto što i ugovor kojim se gost automatski obvezuje nadoknaditi troškove ako ne dođe. Za eventualnu financijsku obvezu važno bi bilo je li gost unaprijed bio jasno obaviješten o takvim pravilima te je li na njih pristao.
Zato nije moguće svaki sličan slučaj automatski proglasiti pravno neutemeljenim. No, u ovoj priči posebno se ističe činjenica da gost nije otkazao dolazak zato što se predomislio, već zato što se razbolio.
Svadbeni dan mladencima je važan, ali i skup događaj, pa je određeni broj otkazivanja gotovo nemoguće izbjeći. Organizatorima se zato preporučuje da nekoliko dana prije svadbe još jednom provjere dolazak uzvanika.
A za goste vrijedi jednostavno pravilo: ako se razbole, bolje je ostati kod kuće i mladence što prije obavijestiti o promjeni. Čestitka, lijepa poruka ili dar nakon svadbe mogu pokazati da im je njihov važan dan ipak bio važan.
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