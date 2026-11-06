Znanstvenici: Svaki četvrti slučaj depresije povezan je s poremećajem biološkog sata

Nakon analize podataka više od 10.000 pacijenata, istraživači iz Australije utvrdili su da je oko 25 posto ispitanika pokazivalo obrazac bolesti povezan s biološkim satom. Mnogi od njih imaju naviku kasno odlaziti na spavanje, a sljedećeg se dana osjećaju izrazito umorno, unatoč tome što često spavaju dulje nego inače.