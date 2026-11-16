Rock-giganti
Foo Fightersi premijerno na 19. INmusic festivalu
Rock-giganti Foo Fighters premijerno će nastupati na 19. INmusic festivalu koji će se od 27. do 29. lipnja iduće godine održati na zagrebačkom Jarunu, izvijestili su u ponedjeljak organizatori.
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Bend je najavio niz novih koncertnih datuma u Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom ljeta i jeseni iduće godine, a turneja započinje 9. lipnja u Reykjavíku te završava 18. rujna nastupom na stadionu Croke Park u Dublinu. Turneja uključuje i dva datuma na londonskom Wembley stadionu, 9. i 11. rujna.
Najava europske turneje uslijedila je nakon završetka sjevernoameričkog dijela turneje Take Cover, tijekom koje je bend nastupao pred velikim publikama u Torontu, Chicagu, Philadelphiji, Washingtonu i drugim gradovima. The New York Times njihove je koncerte opisao kao „tri sata rock ludila i slavlja”.
U sastavu Foo Fightersa nastupaju Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee i Ilan Rubin, a organizatori najavljuju da će publika na koncertima moći čuti najveće hitove benda, manje poznate pjesme i brojna iznenađenja. Kao prateći bandovi nastupit će Slowdive i Florence Road.
Dolazak jednog od najpoznatijih svjetskih stadionskih rock sastava na INmusic festival, 27. lipnja, organizatori smatraju velikim priznanjem međunarodnom ugledu festivala, koji se održava u manjem, boutique formatu u odnosu na najveće svjetske glazbene festivale.
INmusic festival održava se na jarunskim otocima od 27. do 29. lipnja 2027. godine, a potvrđeni su i nastupi bandova Slowdive, The Neighbourhood te Beirut.
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