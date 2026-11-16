Foo Fightersi premijerno na 19. INmusic festivalu

Bend je najavio niz novih koncertnih datuma u Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom ljeta i jeseni iduće godine, a turneja započinje 9. lipnja u Reykjavíku te završava 18. rujna nastupom na stadionu Croke Park u Dublinu. Turneja uključuje i dva datuma na londonskom Wembley stadionu, 9. i 11. rujna.