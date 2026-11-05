The Neighbourhood prvo veliko ime 19. INmusic festivala

KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

Američki bend The Neighbourhood vraća se na glazbenu scenu nakon pet godina stanke, i to novim albumom (((((ultraSOUND))))), koji označava početak novog kreativnog poglavlja za kalifornijsku skupinu. Autori velikih hitova 'Sweater Weather' i 'Daddy Issues' ujedno su prvo veliko ime najavljeno za 19. izdanje INmusic festivala, koji će se održati od 27. do 29. lipnja 2027. na zagrebačkom Jarunu.

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Novi album donosi 15 pjesama u kojima bend istražuje nešto zreliji i introspektivniji glazbeni izraz, udaljavajući se od prepoznatljive crno-bijele estetike koja ga je obilježila tijekom 2010-ih. Umjesto nekadašnjih jasnih kontrasta, ovoga puta u središtu su nijanse, emocije i osobni razvoj.

Album je sniman u losanđeleskom studiju Conway, uz dugogodišnjeg suradnika Justyna Pilbrowa, a dovršen je u prostoru za probe The Beehive u Van Nuysu. Produkciju završnog dijela preuzeo je Jono Dorr.

Na snimanju su se ponovno okupili Jesse Rutherford, Zach Abels, Jeremy Freedman, Mikey Margott i Brandon Fried, koji ističu kako povratak nije bio rezultat poslovnog pritiska, već želje da ponovno stvaraju zajedno.

"Nismo morali snimiti ovaj album. Vratili smo se jer smo to željeli. Bilo je kao da smo ponovno u garaži – zabavno i bez previše kontrole", rekao je Zach Abels.

Frontmen Jesse Rutherford objasnio je i simboliku naslova albuma, koji aludira na ultrazvuk i mogućnost zavirivanja u ono što se ne može uvijek izraziti riječima.

"Ponekad jednostavno nisam imao riječi. Trebao bi ultrazvuk da vidiš što osjećam, da zaviriš unutra i shvatiš što se događa", poručio je Rutherford.

Siva boja pritom je jedan od ključnih motiva izdanja, simbolizirajući odmak od crno-bijelog pogleda na svijet i prihvaćanje njegove složenosti. Kako je objasnio Rutherford, nekada je sve bilo crno ili bijelo, dok danas prevladavaju nijanse sive.

The Neighbourhood stižu na INmusic festival 2027.

Povratnički album najavljuje novo razdoblje za bend koji je tijekom karijere prodao milijune izdanja i rasprodavao velike koncertne prostore. Njihov nastup na Jarunu bit će dio nastavka svjetske turneje tijekom 2027. godine.

Kako su objavili organizatori, trodnevne ulaznice za INmusic festival #19 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 129 eura, uz dodatne troškove transakcije. Sedmodnevne kamperske ulaznice stoje 69 eura, a vrijede isključivo uz kupljenu trodnevnu festivalsku ulaznicu.