Slowdive prvi put u Hrvatskoj na INmusic festivalu

Timothy Norris/Getty Images for FYF/AFP

Britanski shoegaze sastav Slowdive prvi put nastupit će u Hrvatskoj na 19. INmusic festivalu, koji se od 27. do 29. lipnja 2027. održava na zagrebačkom Jarunu, izvijestili su u petak organizatori festivala, najavivši da se bend pridružuje The Neighbourhoodu i Beirutu.

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Njihov zvuk nastaje na sjecištu shoegazea, dream popa i ambijentalne glazbe, a albumi “Just for a Day” (1991.) i “Souvlaki” (1993.) svrstali su ih, kako navode organizatori, među najutjecajnije bendove tog razdoblja.

Osnovan 1989. godine u Readingu u Engleskoj, Slowdive se profilirao kao jedan od ključnih predstavnika britanskog shoegaze pokreta, istaknuvši se sposobnošću spajanja reverbom obojenih gitarskih tekstura s kristalno čistim melodijama i eteričnim vokalnim harmonijama.

Predvođen Neilom Halsteadom i Rachel Goswell, bend je razvio prepoznatljiv zvuk na sjecištu shoegazea, dream popa i ambijentalne glazbe, uravnotežujući maglovite zvučne pejzaže s izraženim osjećajem intimnosti i melankoličnog romantizma. Kultni albumi ‘Just for a Day’ (1991.) i ‘Souvlaki’ (1993.) učvrstili su njihovo mjesto među najutjecajnijim i najtrajnijim bendovima tog razdoblja.

Nakon duge stanke bend se ponovno okupio 2014., u vrijeme kada shoegaze i dream pop, među ostalim zahvaljujući streaming platformama i online zajednicama, osvajaju nove generacije slušatelja.

Uslijedili su istoimeni album 2017. i “Everything Is Alive” 2023. godine. Na njima je, kako navode organizatori, bend dodatno izbrusio spoj gitarskih dionica, suptilne elektronike i emocionalnog kantautorskog pristupa, a više od tri desetljeća nakon osnutka ostaje “ključni akter suvremene alternativne glazbe, čiji utjecaj odavno nadilazi okvire izvornog shoegaze pokreta”.

Trodnevne ulaznice dostupne su putem službene internetske trgovine festivala po cijeni od 129 eura, a sedmodnevne kamperske, koje vrijede isključivo uz trodnevnu ulaznicu, po cijeni od 69 eura, uz troškove transakcije.