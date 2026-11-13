KRALJ PRED MIKROFONOM
Kralj Charles i Elton John udružili snage: Evo što su pripremili
Britanski kralj Charles pridružio se Eltonu Johnu u posebnom izdanju pjevačeve radijske emisije na platformi Apple Music kako bi proslavio 50 godina djelovanja Kraljeve zaklade te odao priznanje glazbenicima koji podržavaju tu dobrotvornu organizaciju za mlade, objavila je Buckinghamska palača.
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Epizoda emisije "Elton John's Rocket Hour", snimljena u novim Appleovim radijskim studijima u Londonu, bit će emitirana na platformi Apple Music u subotu, 14. studenoga – na Charlesov 78. rođendan.
Dok je još bio princ od Walesa osnovao je Prinčevu zakladu, iskoristivši otpremninu koju je dobio po odlasku iz Kraljevske ratne mornarice, kako bi pomogao mladima u nepovoljnom položaju da se pripreme za tržište rada, pronađu zaposlenje ili pokrenu vlastiti posao. Nakon što je postao kralj, organizacija je preimenovana u Kraljevu zakladu, a prema njezinim podacima, dosad je pružila podršku više od milijun mladih ljudi.
"Glazba je uvijek bila u središtu djelovanja Prinčeve, a sada i Kraljeve zaklade", rekao je Charles, dodavši kako je ova emisija prilika da se predstave izvođači koji su podržavali zakladu, kao i noviji umjetnici kojima je ona pomogla u početku karijere.
Dvojac se prisjetio dobrotvornih koncerata – od rock spektakala u dvorani Wembley Arena osamdesetih godina prošlog stoljeća, pa sve do nastupa u Hyde Parku i dvorani Royal Albert Hall.
Među njima je i britanski rock sastav Muse, koji je – dok su još djelovali pod svojim ranijim imenom Rocket Baby Dolls – primio financijsku potporu za kupnju glazbene opreme. Godine 2018. grupa je održala rasprodani koncert u dvorani Royal Albert Hall upravo za potrebe ove zaklade, navodi se u priopćenju.
"Kada podržite mladog umjetnika i pokažete mu da vjerujete u njega, to čini veliku razliku", rekao je John. "Mladi ljudi su naša budućnost."
Elton John je 2021. godine u dvorcu Windsor iz ruku tadašnjeg princa od Walesa primio odlikovanje za svoj doprinos glazbi i dobrotvornom radu. Kao jedan od najprodavanijih glazbenika svih vremena, čiji hitovi uključuju "Goodbye Yellow Brick Road", "Rocket Man" i "Your Song", John je 1998. godine od kraljice Elizabete primio titulu viteza.
"John's Rocket Hour" tjedna je emisija koja se od 2015. godine emitira diljem svijeta na platformi Apple Music 1.
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