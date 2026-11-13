Kralj Charles i Elton John udružili snage: Evo što su pripremili

Dok je još bio princ od Walesa osnovao je Prinčevu zakladu, iskoristivši otpremninu koju je dobio po odlasku iz Kraljevske ratne mornarice, kako bi pomogao mladima u nepovoljnom položaju da se pripreme za tržište rada, pronađu zaposlenje ili pokrenu vlastiti posao. Nakon što je postao kralj, organizacija je preimenovana u Kraljevu zakladu, a prema njezinim podacima, dosad je pružila podršku više od milijun mladih ljudi.