KRALJEVSKI HUMOR
Kralj Charles i Elton John o starenju: "To je grozan problem"
Britanski kralj Charles našalio se da se on i Elton John „još drže na nogama“ u snimci za pjevačevu radijsku emisiju emitiranu u subotu, na kraljev 78. rođendan.
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Charles se pridružio Johnu u posebnom izdanju pjevačeve emisije „Elton John's Rocket Hour“ na Apple Musicu kako bi obilježili 50 godina Kraljeve zaklade i odali priznanje glazbenicima koji su podupirali tu dobrotvornu organizaciju za mlade.
Tijekom epizode, prvi put emitirane u subotu kako bi se poklopila s kraljevim rođendanom, razgovarali su o dobrotvornim koncertima održanima za potporu zakladi, uključujući Rock galu u Wembley Areni 1986. godine na kojoj je John izveo svoj hit „I'm Still Standing“.
„Znam da ljudi u raznim životnim okolnostima ovu pjesmu smatraju nadahnjujućom, ne samo zbog njezina sjajnog duha već i zbog poruke otpornosti“, rekao je Charles. „I zasigurno 40 godina nakon tog izvanrednog koncerta, mi i zaklada definitivno se još držimo na nogama.“
John, kojemu je 79 godina, uzvratio je: „Sada ipak još sjedim“, što je nasmijalo kralja.
„Uz povremeno otpadanje dijelova tu i tamo“, dometnuo je Charles. „Znam da je to grozan problem kako starimo.“
Obojica su posljednjih godina imala dobro poznatih zdravstvenih problema – kralj se i dalje liječi od raka, dok John ima problema s vidom.
Dok je bio prijestolonasljednik, Charles je 1976. godine osnovao Prinčevu zakladu koristeći se svojom otpremninom iz Kraljevske ratne mornarice kako bi pomogao mladima u nepovoljnom položaju da se pripreme za rad, pronađu posao ili pokrenu vlastiti.
Zaklada je preimenovana u Kraljevu zakladu nakon što je Charles 2022. postao kralj, a iz organizacije navode da su od osnutka pomogli više od milijun mladih ljudi.
„John's Rocket Hour“ tjedna je emisija koja se od 2015. godine emitira diljem svijeta na postaji Apple Music 1.
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